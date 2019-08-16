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16 серпня 2019, пʼятниця, 16:32 26
Силові структури 2019-08-16T17:30:02+03:00
Українські Новини
Вілли сина Азарова в Італії заарештовані, а нерухомість в Україні передана в управління

Вілли сина Азарова в Італії заарештовані, а нерухомість в Україні передана в управління

Олексій Азаров. Фото: tabloid.pravda.com.ua
Олексій Азаров. Фото: tabloid.pravda.com.ua

Київський апеляційний суд заарештував 2 вілли в Італії колишнього депутата Верховної Ради, сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія і передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) 3 його будинки в Україні.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що на початку серпня була розглянута апеляція Генпрокуратури на відмову суду першої інстанції заарештувати майно Азарова в рамках кримінального провадження.

Генпрокуратура наголосила, що отримано докази причетності українського екс-чиновника до іноземних фірм, чиї рахунки та майно просить заарештувати слідство.

Апеляційний суд погодився з такою позицією і наклав арешт на 10 банківських рахунків, відкритих у Швейцарії, Люксембурзі та Італії компаніями "Sobwell Holdings Limited", "Elterwood Holdings Limited", "Lynnfield Enterprises Limited", "Harborside EstatesLimited", "Sprengen Finanse Limited", "Stragenton Holdings Limited", "Blaxton Investments Limited", "Stichting Depositary Donau Investments Fund".

Також накладено арешт на 2 будинки та земельні ділянки, розташовані на території Італії у муніципалітеті Ольбія (Сассарі), містечко Гольфо Маринелла, які належать компанії AGOSTO 2012 s.r.1.

Крім того, заарештована нерухомість Азарова в Україні: 2 котеджу, 3 земельних ділянки, 3 житлових будинки, 2 домоволодіння і гараж.

При цьому житловий будинок, 2 домоволодіння і земельна ділянка Азарова передані для реалізації АРМА.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2018 року Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову і його синові екс-депутату Верховної Ради від "Партії регіонів" Олексію Азарову в отриманні 140 млн гривень хабара.

МВС оголосило в розшук сина Азарова.

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