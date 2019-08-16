З-під конвою СБУ при екстрадиції до Ізраїлю втік наркобарон: прокуратура відкрила справу

Прокуратура почала розслідувати втечу з-під конвою Служби безпеки України при екстрадиції до Ізраїлю громадянина США та Ізраїлю Амос Дов Сільвера, підозрюваного у створенні міжнародного наркосиндикату.

Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

"Прокуратурою міста Києва розпочато кримінальне провадження за фактом втечі на території міжнародного аеропорту "Бориспіль" іноземного громадянина при здійсненні його екстрадиції до Держави Ізраїль", - сказано в ньому.

Втікач перебував у міжнародному розшуку і був затриманий у Києві в березні поточного року.

15 серпня мала відбутися його фактична передача на запит компетентних органів іноземної держави.

Однак в аеропорту під час супроводу СБУ іноземець зник.

За фактом його втечі зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу.

Тривають першочергові слідчі дії.

Як розповіло джерело "Страни", справу Амос Лов Сільвера вело СБУ. Співробітники служби і супроводжували його в аеропорту. Вони так і не дійшли до паспортного контролю. На фаст-треку (перевірка багажу) у одного із співробітників СБУ знайшли ніж в ручній поклажі. Він почав сваритися з прикордонниками, доводячи, що має право на те, щоб перевозити такі речі, і в метушні наркобарон просто розвернувся і втік. І вони просто не змогли його наздогнати", - розповідає джерело "Страни".

Судячи з опублікованих даних, не було достатнього узгодження за процедурою передачі підозрюваного між поліцією України та Ізраїлю. Простіше кажучи, його депортували без повідомлення Тель-Авіва.

Вранці 16 серпня поліція Ізраїлю підтвердила, що минулої ночі Амос Дов Сільвер зник. Оголошено розшук. Ізраїльські та українські правоохоронці взаємодіють з метою якнайшвидшого затримання ізраїльтянина.

Дружина Сільвера повідомила, що говорила з ним по телефону в останній раз близько 20:00 15 серпня.

Амос Дов Сільвер - засновник найбільшої міжнародної онлайн-мережі поширення марихуани "Telegrass", а також активіст руху за легалізацію каннабіса. Він є громадянином Ізраїлю і США.

Сільвер торгував наркотиками через інтернет в Ізраїлі, США, Німеччини. Він створив свою мережу в 2017 році. Поліція Ізраїлю повідомляла, що за допомогою "Telegrass" були продані десятки тонн наркотиків: марихуана, кокаїн, екстазі, MDMA. Оборот обчислювався сотнями мільйонів шекелів.

Амос Дов Сільвера. Фото: facebook.com/amos.silver

В Ізраїлі виявили 20 спільників наркоторговця. А сам він був затриманий в Києві на вимогу ізраїльської поліції в березні 2019 року. Тоді це подавалося як найбільш успішна спецоперація української поліції спільно з колегами з інших країн.

З тих пір поліція Ізраїлю вела переговори про його екстрадицію. Наркокороль перебував під арештом, а в липні суд змінив запобіжний захід на домашній арешт, незважаючи на заперечення прокуратури. Сільвер в той же день зробив селфі на тлі вікна з видом на київські багатоповерхівки і поділився ним в Facebook.

Як повідомляли Українськi Новини, 12 березня Служба безпеки України затримала в Києві Амос Дов Сільвера за подозрою в організації міждународного наркокартеля.