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16 серпня 2019, пʼятниця, 14:27 69
Події 2019-08-16T14:35:24+03:00
Українські Новини
Невідомі напали на депутата Ради Купрія під Києвом

Невідомі напали на депутата Ради Купрія під Києвом

Фото: https://www.facebook.com/vitaliy.kupriy
Фото: https://www.facebook.com/vitaliy.kupriy

Невідомі напали на депутата Верховної Ради Віталія Купрія (позафракційний) біля Гостомеля Київської області.

Про це він написав у Facebook, передають Українські Новини.

"Черговий замах на мене", - написав депутата.

За його словами, у п'ятницю вранці, 16 серпня, 2 чоловіків і 1 дівчина напали на нього на вул. Прорізній у Гостомелі.

"Я бився з ними, у мене пошкоджений піджак", - заявив Купрій.

Депутат зазначив, що проти нього застосували сльозогінний газ.

Також у нього пошкоджена рука.

За словами депутата, нападники втекли на автомобілі Opel.

Купрій зазначив, що злочинці - чеченської зовнішності.

Як повідомляли Українські Новини, 3 травня, 4 невідомих скоїли розбійний напад на будинок депутата Верховної Ради від фракції "Народний фронт", першого заступника голови комітету з питань регламенту та організації роботи парламенту Павла Пинзеника в Київській області.

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