Невідомі напали на депутата Ради Купрія під Києвом

Невідомі напали на депутата Верховної Ради Віталія Купрія (позафракційний) біля Гостомеля Київської області.\r\nПро це він написав у Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Черговий замах на мене", - написав депутата.\r\nЗа його словами, у п'ятницю вранці, 16 серпня, 2 чоловіків і 1 дівчина напали на нього на вул. Прорізній у Гостомелі.\r\n"Я бився з ними, у мене пошкоджений піджак", - заявив Купрій.\r\nДепутат зазначив, що проти нього застосували сльозогінний газ.\r\nТакож у нього пошкоджена рука.\r\nЗа словами депутата, нападники втекли на автомобілі Opel.\r\nКупрій зазначив, що злочинці - чеченської зовнішності.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 3 травня, 4 невідомих скоїли розбійний напад на будинок депутата Верховної Ради від фракції "Народний фронт", першого заступника голови комітету з питань регламенту та організації роботи парламенту Павла Пинзеника в Київській області.