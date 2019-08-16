Facebook Messenger прослуховує записи користувачів: сенатор США шокований

У той час, як голосовому помічнику Google Assistant розблокували можливість читати вголос повідомлення з сторонніх месенджерів, які не належать Google, компанія Facebook платила підрядникам за розшифровку аудіокліпів розмов користувачів сервісу Messenger. Про це повідомляють численні західні ЗМІ, пише "Голос Америки".

До недавнього часу така практика була поширена у технологічній галузі. В ІТ-компаніях твердять, що використання людей, а не штучний інтелект, для розшифроки розмов користувачів сприяє покращенню послуг. Між тим користувачі, як правило, не знають, що люди, а не лише комп’ютери прослуховують їх розмови.

Транскрипції, зроблені людьми, викликають занепокоєння через страх, що зміст розмов може потрапити до зловмисників. Раніше стало відомо, що таку практику використовувала компанія Google.

Журналістка видання Bloomberg Сара Фрієр, яка висвітлює цю тему, відзначила на власній сторінці у Twitter, що підрядники, винайняті для розшифровки розмов користувачів, стурбовані таким завданням.

"Підрядники, з якими я розмовляла, були стурбовані, що покладене на них завдання було неетичним, після усіх заперечень з боку компанії Facebook, що вона прослуховує користувачів. Facebook не повідомляла підрядникам, звідки надійшли записи та чому мала сприяти розшифровка розмов", - твітує журналістка.

У Facebook кажуть, що звукові фрагменти, переглянуті підрядниками, були замасковані, щоб не розкрити особи мовців.

"Наскільки мені відомо, Facebook не інформував своїх користувачів, що треті особи можуть прослуховувати їх аудіозаписи", - твітує журналіст Bloomberg Курт Вагнер.

Він також наголошує, що "Facebook неодноразово заперечували, що прослуховують користувачів через мікрофони пристроїв у час, коли користувачі не використовують його самі".

У відповідь на повідомлення ЗМІ про порушення приватності користувачів з боку технологічних компаній сенатор-демократ Ед Маркі (Еd Markey) закликав Facebook не повертатись до такої практики.

"Жахливо дізнаватись, що Facebook збирає аудіозаписи своїх користувачів та ділиться ними з іншими. Facebook має зробити більше ніж "поставити на паузу" цю практику. Компанія має повністю її припинити і пообіцяли більше не повертатись до порушення приватності користувачів у такий спосіб", - твітує Маркі.

Між тим у компанії Amazon повідомили, що досі використовують людей для розшифровки розмов, але користувачі можуть відмовитись від транскрипції елементів власних висловів людьми. Опубліковані звіти говорять, що Apple також використовувала людей, але припинила.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що компанія Microsoft також використовує людей для розшифровки деяких розмов у Skype або звернень до цифрового помічника "Кортана".

Як повідомляли Українські Новини, Facebook, Instagram и WhatsApp повідомили, що не будуть зберігати дані в країнах з порушенням прав людини.

Раніше, в Україні зафиксировали масштабні збої в работе Facebook і Gmail.