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06 серпня 2019, вівторок, 13:05 14
Технології 2019-08-06T16:00:04+03:00
Українські Новини
Google Assistant зможе читати вголос повідомлення з сторонніх месенджерів

Google Assistant зможе читати вголос повідомлення з сторонніх месенджерів

Голосовому асистентові Google Assistant розблокували можливість читати вголос повідомлення зі сторонніх месенджерів, які не належать Google.

Раніше цифровий помічник міг озвучити лише SMS-повідомлення на Android-смартфонах, пише Технот з посиланням на Engadget.

Тепер це доступно і в "чужих" месенджерах, наприклад WhatsApp, Slack, Telegram або Facebook Messenger.

Користувачі зможуть прослухати, що написали для них, а також надиктовувати помічникові відповіді в діалогах. Поки функція працює на англійській і "на обмеженій кількості інших мов". Мабуть повний список (і про підтримку/непідтримку української та російської мов) мають оголосити додатково.

Можливість почути текст і голосом відповісти може стати в нагоді не тільки користувачам з обмеженими можливостями, але також і в повсякденних ситуаціях, коли руки зайняті або брудні.

Як повідомляли Українські Новини, Google тестують нову соцмережу для спілкування за інтересами.

20 березня був представлений проект "Автентична Україна", створений за замовленням Міністерства культури України та за підтримки Google Україна.

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