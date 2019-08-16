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16 серпня 2019, пʼятниця, 10:15 384
Політика 2019-08-16T10:21:04+03:00
Українські Новини
Портнов обіцяє вручити повістку Шабуніну під судом про Роттердам

Портнов обіцяє вручити повістку Шабуніну під судом про Роттердам

Юрист Андрій Портнов пропонує вручити повістку про виклик до суду голові правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін у справі про захист честі, гідності та ділової репутації прямо під судом про Роттердам, куди останній планує прийти. Про це він пише в своєму Telegram-каналі.

 
"Шановні друзі, там сьогодні такий, що вважає себе антикорупціонером, одіозний Шабунін збирається у Солом'янського суду боротися з Роттердамом. Вручите хтось від мене клоуну повістку до суду, а то ховається від навчально-виховних заходів", - пише Портнов.
 
Як раніше повідомлялося, Андрій Портнов розшукує голову правління ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, щоб вручити йому судову повістку про виклик до суду. За словами адвоката, Віталій Шабунін не отримує судові повістки за місцем своєї реєстрації.
 
Нагадаємо, 16 липня Портнов подав позов до Печерського районного суду м.Києва до Шабуніна, Генеральної прокуратури України та Приватного акціонерного товариства "Телерадіокомпанія Люкс" ("24 канал") про захист честі, гідності та ділової репутіаціі.

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