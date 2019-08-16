Центр Запоріжжя в диму: на складах рибозаводу "Аркадія" сталася пожежа

Пожежа з сильним задимленням центрального Вознесенівського району Запоріжжя сталася в ніч на п'ятницю на складах виробника рибних продуктів товариства з обмеженою відповідальністю "Аркадія".

Про це сказано в повідомленні прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, 15 серпня о 21:20 надійшов виклик про пожежу на території підприємства по вул. Виборзькій.

Під час розвідки рятувальники встановили, що горить 500 кв.м даху над холодильною камерою і прибудова до будівлі 200 кв. м.

Пожежу гасили 13 одиниць спецтехніки і 45 людей особового складу ДСНС, а також було залучено 3 комунальні автоцистерни.

Зазначається, що рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на всю будівлю загальною площею 6 тис. кв.м.

Горіння повністю ліквідували о 01:45 п'ятниці.

Унаслідок події жертв і постраждалих немає, ведеться розслідування.

Пожежа на рыбозаводе "Аркадія". Фото: Держнс

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