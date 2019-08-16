Центр Запоріжжя в диму: на складах рибозаводу "Аркадія" сталася пожежа

Пожежа з сильним задимленням центрального Вознесенівського району Запоріжжя сталася в ніч на п'ятницю на складах виробника рибних продуктів товариства з обмеженою відповідальністю "Аркадія".\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, 15 серпня о 21:20 надійшов виклик про пожежу на території підприємства по вул. Виборзькій.\r\nПід час розвідки рятувальники встановили, що горить 500 кв.м даху над холодильною камерою і прибудова до будівлі 200 кв. м.\r\nПожежу гасили 13 одиниць спецтехніки і 45 людей особового складу ДСНС, а також було залучено 3 комунальні автоцистерни.\r\nЗазначається, що рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на всю будівлю загальною площею 6 тис. кв.м.\r\nГоріння повністю ліквідували о 01:45 п'ятниці.\r\nУнаслідок події жертв і постраждалих немає, ведеться розслідування.\r\n\r\n\r\nПожежа на рыбозаводе "Аркадія". Фото: Держнс\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 10 серпня стався вибух газового балона на автозаправній станції в Шевченківському районі Запоріжжя.\r\nРаніше в Запоріжжі через кинуту на балкон петарду загорілася квартира.