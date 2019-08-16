Арктична спека: аномальну температуру +34 зафіксували в Арктиці

Літо 2019 року б'є температурні рекорди не тільки в Україні і Європі, але навіть в Арктиці. Згідно з даними Національної адміністрації океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), метеорологічна станція в Швеції на північ від Полярного кола в липні зафіксувала приголомшливо високу для арктичного регіону температуру в 34,8 градусів за Цельсієм (94,6 за Фаренгейтом).

Про це повідомляє Сегодня з посиланням на Gizmodo.

Спека була зафіксована 26 липня в невеликому шведському форпості Маркусвинса, який розташований на південній околиці полярного кола. Кліматолог NOAA Дік Арндт заявив, що дані були проаналізовані Шведським метеорологічним та гідрологічним інститутом. Результати показали, що подібна температура "виявилося рекордно високою на північ від полярного кола" – подібних високих значень в історії спостережень не значилося.

Для порівняння, найвища температура, зареєстрована в Києві в червні, становила 34 градуси за Цельсієм. Причому температура вище +30 градусів трималася в столиці протягом 14 днів. Також в червні був побитий столітній рекорд спеки вночі, коли градусник не опускався нижче +20,1 градуси.

Як повідомляють вчені-кліматологи з Швеції, спека поширилася набагато далі метеостанції і охоплює майже всю Арктику. У США повідомляють, що в Алясці в липні був зафіксований свій самий жаркий місяць за всю історію країни. Спека призвела до сильного лісової пожежі, і дим від цих вогнів охопив Анкоридж і Фербенкс, у першого з яких було найхолодніше літо в історії, за словами експерта по погоді Аляски Ріка Томана. Температурні рекорди вдарили по фауні: тварини виснажені, багато хто види, пристосовані до холодного клімату, почали гинути, наприклад, лосось і моржі.

В Північному Льодовитому океані фіксують найменший льодовий покрив морського льоду – його площа скоротилася на шокуючі 19,8%, що навіть більше, ніж було зафіксовано в 2012 і 2015 роках, коли теж встановлювалися температурні рекорди.

Липнева арктична спека є частиною більш широкої глобальної тенденції, спричиненої глобальним потеплінням внаслідок забруднення атмосфери вуглекислим газом. Дані NOAA підтвердили, що липень був найспекотнішим місяцем на Землі в історії метеоспостережень, коли температура була на 0,95 градуси за Цельсієм вище середнього рівня XX століття. Кліматолог Роберт Роді заявив, що 90% ймовірність, що 2019 рік стане другим найспекотнішим за всю історію спостережень, відстаючи лише від 2016 року.

Нагадаємо, повітря розжарилося до +42 в тіні в Європі: нинішній липень став найспекотнішим в історії.