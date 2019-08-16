підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.7 28.45
˟
16 серпня 2019, пʼятниця, 09:19 14 Документ
Життя 2019-08-16T11:30:03+03:00
Українські Новини
Фільм Зеленського повернув до бюджету на 4 млн менше, ніж отримав з нього

Фільм Зеленського повернув до бюджету на 4 млн менше, ніж отримав з нього

Фільм "Він і Вона" ТОВ "КіноКвартал" в 2017 році як один з учасників 10-го конкурсного відбору Держкіно отримав державну підтримку з Держбюджету, однак за результатами прокату зміг повернути в бюджет суму на 4 млн грн меншу від отриманої.

Такі дані містяться у відповіді Державного агентства України з питань кіно на інформаційний запит Українських Новин.

При цьому, таке вкладення Держкіно виявилося в числі "успішних", оскільки цей фільм увійшов в 6 з 80 конкурсних кінострічок, які за два роки змогли таки вийти в прокат і повернути хоча б частину з витрачених на підтримку 0,5 млрд грн бюджетних грошей.

Так, за підсумками конкурсу на виробництво кінофільму "Він і Вона" було фактично видано з бюджетних грошей 17,62 млн грн.

Коли фільм вийшов на екрани, касові збори кінострічки склали 71,06 млн грн. Тобто, по суті, картина виявилася прибутковою для його виробників. Але цього не вистачило для компенсації отриманих з бюджету грошей у вигляді відсотка з касового збору. Всього в бюджет було повернуто 13,2 млн грн, що на 4,4 млн грн менше отриманих бюджетних грошей.

Як повідомляли Українські Новини, Держкіно за два роки повернуло до бюджету лише 4% з витрачених на держпідтримку фільмів 0,5 млрд грн.

Більше новин про: Бюджет Володимир Зеленський Квартал 95 Держкіно Кіно

Архів
Новини
Курс рубля впав у київських обмінниках 11:00
НАБУ закрило справу проти Гройсмана 10:40
Іван Бубенчик. Фото: Facebook
Вбивства міліціонерів на Майдані: ГПУ зупинила розслідування 10:23 Документ
Перед вихідними валюта в обмінниках здешевшала 10:15
Портнов обіцяє вручити повістку Шабуніну під судом про Роттердам 10:15
більше новин
Зниження ціни газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, - директор департаменту ЖКГ Луганської ОДА Сурай 11:02
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
Кінець баталіям на 210 окрузі: Коровченко знову програв суд 11:11
Поліцейські на відео з суддею Дмитром Запорожаном перевищили повноваження. Відкрито кримінальне провадження, - ЗМІ 20:04
Аеропорт "Київ" названий найкращим у номінації "Аеропорти до 4 млн пасажирів" на Routes Silk Road 2019 17:17
більше новин
Рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди 09:47
Почорніла вода на одеському пляжі. Фото: Думська
Фото дня: в Одесі почорніла вода на найбільшому пляжі 20:00
Гривня продовжує стрімко падати: курс валют на 15 серпня 08:00
Провал асфальту. Фото: Інформатор
Фото дня: Біля Офісу Президента в центрі Києва провалився асфальт 13:55 Доповнено
Дзюдоїстка Раша Срака. Фото: Sportida
Мережу підірвало фейкове призначення Раші Сраки послом у Росії 17:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok