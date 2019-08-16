Фільм Зеленського повернув до бюджету на 4 млн менше, ніж отримав з нього

Фільм "Він і Вона" ТОВ "КіноКвартал" в 2017 році як один з учасників 10-го конкурсного відбору Держкіно отримав державну підтримку з Держбюджету, однак за результатами прокату зміг повернути в бюджет суму на 4 млн грн меншу від отриманої.

Такі дані містяться у відповіді Державного агентства України з питань кіно на інформаційний запит Українських Новин.

При цьому, таке вкладення Держкіно виявилося в числі "успішних", оскільки цей фільм увійшов в 6 з 80 конкурсних кінострічок, які за два роки змогли таки вийти в прокат і повернути хоча б частину з витрачених на підтримку 0,5 млрд грн бюджетних грошей.

Так, за підсумками конкурсу на виробництво кінофільму "Він і Вона" було фактично видано з бюджетних грошей 17,62 млн грн.

Коли фільм вийшов на екрани, касові збори кінострічки склали 71,06 млн грн. Тобто, по суті, картина виявилася прибутковою для його виробників. Але цього не вистачило для компенсації отриманих з бюджету грошей у вигляді відсотка з касового збору. Всього в бюджет було повернуто 13,2 млн грн, що на 4,4 млн грн менше отриманих бюджетних грошей.

Як повідомляли Українські Новини, Держкіно за два роки повернуло до бюджету лише 4% з витрачених на держпідтримку фільмів 0,5 млрд грн.