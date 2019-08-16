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16 августа 2019, пятница, 08:00 87 Документ
Политика 2019-08-16T08:00:02+03:00
Українські Новини
Госкино за два года вернуло в бюджет лишь 4% из потраченных на господдержку фильмов 0,5 млрд грн

Госкино за два года вернуло в бюджет лишь 4% из потраченных на господдержку фильмов 0,5 млрд грн

Из 80 фильмов, отобранных в качестве победителей 10-го конкурсного отбора Госкино, за два года кассовые сборы от проката показали лишь 6 фильмов.

Об этом говорится в ответе Государственного агентства Украины по вопросам кино на информационный запрос Українських Новин.

Конкурс официально завершился 30 июня 2017 года. На поддержку фильмов, которые должны быть сняты и выйти в прокат на протяжении 2017-2018 годов тогда было распределено почти 500 млн грн бюджетных денег.

За это время в прокате прошли лишь 6 фильмов, суммарные кассовые сборы которых составили 160,8 млн грн. При этом в госбюджет в качестве процента от кассового сбора были возвращены 20,4 млн грн, или чуть более 4% от потраченных на поддержку отечественного кино средств.

Единственным фильмом, который вернул в бюджет больше полученной господдержки оказалась лента "Прототип продакшн" "Сумасшедшая свадьба". Получив из бюджета 1,18 млн грн, фильм "взял" в прокате 54,9 млн грн и честно вернул в бюджет 1,3 млн.

Еще у трех фильмов сборы от проката превысили госвложения, но возвраты в бюджет оказались меньшими, чем выделенная господдержка

Так, фильм "Он и Она" (ООО "КиноКвартал") получил господдержку в 17,6 млн грн. Кассовые сборы фильма составили 71 млн грн, в бюджет было возвращено 13,2 млн.

Фильм "Секс и ничего личного" (ООО "Стар Медиа") получил 12,8 млн грн. Кассовые сборы фильма составили 25,2 млн грн, возвращено в бюджет – 4,1 млн грн.

Фильм "Миф" (ООО "РіК ТБ") получил 620 тыс грн. Кассовые сборы составили 626 тыс грн, возврат в бюджет – 125 тыс.

Фильм "Декабрьская сказка" (ООО "БИГ ХЕНД ФИЛМС") получив из бюджета поддержку в 22,6 млн грн, смог "отбить" в прокате лишь 8,9 млн, вернув в бюджет 1,2 млн грн.

А наименее коммерчески удачным оказался фильм "Женщина на войне" ("Солар Медиа Интертеймент"). При выделенных из госбюджета 9,98 млн грн, фильм собрал в прокате 197 тыс грн, честно вернув 75 тыс грн в бюджет.

Всего фактические кассовые расходы на государственную поддержку победителей 10-го конкурсного отбора Госкино составили 478 млн грн. При этом, у 13 из 78 кинолент в графе "полученные средства" значится "0".

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