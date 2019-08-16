Під Києвом на Одеській трасі перекинувся бензовоз

На Одеській трасі неподалік села Сніжки в Ставищенському районі у четвер, 15 серпня, з'їхала в кювет і перекинулася автоцистерна з бензином.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався близько 17:50. Автоцистерна була ємністю 38 м3. Жертв та постраждалих немає.

Станом на 7:00 16 серпня проводиться перекачування його в іншу цистерну. Від ДСНС залучено 22 особи особового складу та п'ять одиниць техніки.

Нагадаємо, в ніч на 1 серпня в Києві нстолкнулись автомобілі KIA Rio і бензовоз Renault. В результаті аварії постраждав водій легковика.