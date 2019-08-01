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01 августа 2019, четверг, 08:45 157
Происшествия 2019-08-01T09:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве бензовоз протаранил легковушку: есть пострадавший, топливо разлилось на дорогу

В Киеве бензовоз протаранил легковушку: есть пострадавший, топливо разлилось на дорогу

В ночь на 1 августа в Киеве на Харьковской площади произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись автомобили KIA Rio и бензовоз Renault. В результате аварии пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу.

Авария случилась около 23:28. Об этом сообщает Информатор.

По информации от правоохранителей, бензовоз заехал в Киев и двигался в сторону центра. В этот момент по кольцу со стороны Бортничей ехала легковушка и пересекала проспект Бажана. На пересечении дорог автомобили столкнулись.

ДТП с бензовозом в Киеве. Фото: ИнформаторДТП с бензовозом в Киеве. Фото: Информатор

От удара KIA развернуло и машина остановилась в крайней левой полосе, а бензовоз затормозил у обочины. Водителя хэтчбека госпитализировали в больницу. К счастью, его травмы не значительные. Какой из автомобилей проехал на запрещающий сигнал светофора — будут выяснять полицейские. Также выезжали пожарные, чтобы смыть разлитое топливо, которое вытекло из легковой машины, с проезжей части. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики, следственно-оперативная группа и спасатели. Подробности ДТП устанавливаются.

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