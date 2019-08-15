"Нафтогаз" хоче зобов'язати "ДТЕК Нафтогаз" продавати "ДТЕК Східенерго" газ за зниженими цінами

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" запропонувала Кабінету Міністрів зобов'язати компанію "ДТЕК Нафтогаз" продавати енергоргенеруючій компанії "ДТЕК Східенерго" газ за зниженими цінами.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

У компанії зазначили, що зобов'язання "Нафтогазу" перед Кабміном продавати газ за зниженою ціною для "ДТЕК Східенерго" є не єдиним виходом із проблеми поставки газу для Луганської ТЕС.

Також наголошується, що видобування газу компанією "ДТЕК Нафтогаз" за 2018 рік у кілька разів перевищує потреби Луганської ТЕС в газі.

"Згідно із законом України "Про ринок природного газу" Кабмін має право накласти спеціальні зобов'язання на будь-якого суб'єкта ринку. Немає жодної різниці, це державна компанія чи приватна", - підсумували в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін знизив ціну на газ для Луганської ТЕС Ахметова.

Луганської ТЕС необхідна спец-ціна на газ через блокування поставок вугілля з боку РФ.