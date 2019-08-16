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16 серпня 2019, пʼятниця, 08:00 11
Силові структури 2019-08-16T08:05:14+03:00
Українські Новини
Премії НАЗК: суд поновив справу проти Корчак

Премії НАЗК: суд поновив справу проти Корчак

Корчак Наталія
Корчак Наталія

Солом'янський районний суд Києва скасував постанову Національного антикорупційного бюро про закриття справи про призначення колишньою головою Нацагентства з питань запобігання корупції Наталією Корчак премій самій собі.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В суд надійшла скарга про те, що 16 квітня НАБУ закрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України стосовно Корчак на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК, у зв'язку з відсутністю в її діях складу кримінального злочину.

На думку заявника прийняте детективом рішення про закриття кримінального провадження не ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження.

Зокрема, заявник зазначив, що після скасування ухвали суддею попередньої постанови детектива про закриття кримінального провадження, детективом було проведено єдину слідчу дію - допит Корчак, яка повідомила, що рішеннями НАЗК, члени агентства "делегували" їй право на прийняття відповідних наказів про виплату премій членам агентства.

Ніяких інших дій по встановленню фактичних обставин детективом здійснено не було, зокрема, детектив не отримував і не проводив самостійний аналіз зазначених рішень НАЗК, не отримував і не здійснив аналіз документів, створених Корчак як підставу для виплати грошових коштів членам НАзК, не провів допитів інших членів НАЗК і не встановив фактичний обсяг отриманої грошової винагороди членами агентства.

Крім того, заявник зазначив, що у справі не було здійснено жодної слідчої дії, зокрема, не було отримано жодного тимчасово доступу до речей і документів, які перебували у володінні НАЗК і мають значення для цього кримінального провадження.

Детектив НАБУ зазначив у своїх поясненнях, що Корчак, займаючи посаду голови НАЗК, діяла в межах наданих їй законом повноважень і способом, передбаченими законами України, і усвідомлюючи існування певних протиріч правових норм, звернулася за роз'ясненням до відповідних органів і після отримання відповіді затвердила порядок, яким встановлювалися надбавки за вислугу років, за інтенсивність праці, премії, матеріальна допомога на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Крім того, детектив НАБУ зазначив, що згідно з актом Рахункової палати від 27.07.2017 р. № 07-10 / 6 про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету НАЗК за 2016-2017 роки, порушень та відхилень не виявлено.

Проте, 20 червня суд задовольнив скаргу заявника та скасував постанову НАБУ про закриття справи щодо Корчак.

Як повідомляли Українські Новини, САП відмовилася погодити підозру екс-голові НАЗК Корчак.

НАБУ просило Холодницького узгодити підозру екс-голові НАПК Корчак.

НАЗК призначило скандальну Корчак уповноваженою з питань гендерної рівності.

 

 

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