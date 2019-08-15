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15 серпня 2019, четвер, 15:45 54
Силові структури 2019-08-15T16:45:02+03:00
Українські Новини
В СБУ показали відео хабара заступника міністра Гримчака

В СБУ показали відео хабара заступника міністра Гримчака

Співробітники Служби безпеки України показали відео хабара, виявленого в машині у помічника Юрія Гримчака, якого затримали правоохоронці у середу, 14 серпня.

Зокрема, на відео показано, як співробітники провоохоронних органів розбирають хабар, який отримав помічник чиновника - Ігор Овдієнко.

Відомо, що 14 серпня співробітниками Служби безпеки України спільно з детективами Національного антикорупційного бюро України та представниками Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури було затримано заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака і його помічника Ігоря Овдієнка за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу.

Помічника чиновника було затримано у автомобілі "Range Rover" поблизу станції метро "Нивки". Правоохоронці виявили в машині зловмисника хабар у розмірі 480 тис. доларів США.

В день затримання чиновників стало відомо, що у помічника Гримчака - Овдієнко різко піднявся тиск до позначки 230/170, внаслідок чого його довелося госпіталізувати, передає ТСН. Також, адвокат Овдієнко повідомив, що у його підзахисного цукровий діабет і 2-я група інвалідності.

В рамках кримінального провадження слідством встановлено, що чиновник разом зі своїми помічниками вимагали 1,1 млн доларів США від підприємця за сприяння нібито у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook прокоментував затримання Гримчака.

У разі підтвердження злочину, Юрію Гримчаку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років, відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, в МинВОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.

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