Князєв отримав надбавку за "специфічні умови служби" в 1,5 разу більше, ніж оклад

Заробітна плата голови Національної поліції Сергія Князєва за липень становила 157 927 гривень.

Про це йдеться у відповіді Національної поліції на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Князєва становив 40 000 гривень, оклад за спеціальне звання - 3 000 гривень, надбавка за стаж служби - 21 500 гривень, надбавка за виконання функцій експерта з питань таємниць - 8 000 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 8 000 гривень, доплата за почесне звання "Заслужений юрист" - 4 000 гривень, надбавка за специфічні умови служби - 64 500 гривень, премії - 6 040 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Князєв зізнався, що думав про відставку через вбивство 5-річного хлопчика під Києвом. Князєв повідомив, що відчуває сором, коли бачить дитячі іграшки біля МВС, куди їх приносять звичайні люди в знак пам'яті загиблого хлопчика.

Тим часом керівник Національної поліції Сергій Князєв задекларував оренду квартири в Києві, 2 квартири, 2 земельні ділянки, 1,9 млн гривень доходу, 1,3 млн 10 тис. доларів 10 тис. євро готівкових коштів, а також 0.9 млн гривень сплачених аліментів за 2018 рік.