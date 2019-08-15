Суд заочно заарештував екс-міністра внутрішніх справ Захарченка

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, який підозрюється у відмиванні 10 млрд гривень через Смартбанк.\r\nПро це йдеться в копії рішення суду, текст якої мають Українські Новини.\r\nТаке рішення суд прийняв 15 серпня за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури.\r\nЙому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.\r\nНа рішення може бути подана апеляційна скарга.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд дозволив заочне розслідування проти екс-міністра внутрішніх справ Захарченка.\r\nЕкс-міністр Захарченко і його оточення відмили 10 млрд гривень.