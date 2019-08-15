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15 серпня 2019, четвер, 13:36 10 Документ
Судова влада 2019-08-15T13:42:58+03:00
Українські Новини
Суд заочно заарештував екс-міністра внутрішніх справ Захарченка

Суд заочно заарештував екс-міністра внутрішніх справ Захарченка

Віталій Захарченко.
Віталій Захарченко.

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, який підозрюється у відмиванні 10 млрд гривень через Смартбанк.

Про це йдеться в копії рішення суду, текст якої мають Українські Новини.

Таке рішення суд прийняв 15 серпня за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

На рішення може бути подана апеляційна скарга.

Як повідомляли Українські Новини, суд дозволив заочне розслідування проти екс-міністра внутрішніх справ Захарченка.

Екс-міністр Захарченко і його оточення відмили 10 млрд гривень.

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