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  • Майже кукурудзник: У РФ літак екстрено сів на полі кукурудзи через чайок, є постраждалі
15 серпня 2019, четвер, 10:39 9
Події 2019-08-15T11:00:01+03:00
Українські Новини
Майже кукурудзник: У РФ літак екстрено сів на полі кукурудзи через чайок, є постраждалі

Майже кукурудзник: У РФ літак екстрено сів на полі кукурудзи через чайок, є постраждалі

В Підмосков'ї вранці, 15 серпня, здійснив аварійну посадку літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії". Він слідував рейсом в аннексированный Сімферополь, пишуть російські ЗМІ.

За даними видання "Медуза", на борту лайнера знаходилися 234 особи, у тому числі сім членів екіпажу. При наборі висоти повітряне судно зіткнулося зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з двигунів загорівся.

Внаслідок події екіпаж посадив літак на кукурудзяному полі біля села Рибалки, що приблизно в кілометрі від злітно-посадкової смуги аеропорту Жуковського. Літак приземлявся з прибраним шасі. Пасажирів евакуювали з салону по надувним трапам.

Повідомляється, що пожежі на борту А321 не було. За інформацією "Говорит Москва", в аварії постраждали десять осіб, серед них - троє дітей. Їх із забиттями та саднами госпіталізували в Раменську лікарню.

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