підписатися на розсилку
25.2 25.55
27.8 28.55
˟
15 серпня 2019, четвер, 08:53 19
Силові структури 2019-08-15T11:00:04+03:00
Українські Новини
В квартирі затриманого Гримчака провели обшук

В квартирі затриманого Гримчака провели обшук

Юрій Гримчак
Юрій Гримчак

У Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, який був затриманий за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів. Про це повідомив його адвокат Фелікс Кашарський, передає Радіо Свобода.

Так, за даними видання, дружина Гримчака Юлія стверджує, що вперше чує про хабар. Також вона запевняє, що ця справа - політичне замовлення.

За словами Юлії, другим затриманим є її брат.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та Генпрокуратури затримали заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.

Також генпрокурор Юрій Луценко підтвердив у своєму Facebook затримання Гримчака та зазначив, що йому соромно за нього.

Більше новин про: Обшуки Юрій Гримчак

Архів
Новини
Кінець баталіям на 210 окрузі: Коровченко знову програв суд 11:11
Рішення знизити ціну газу для Луганської ТЕС було єдиним виходом, щоб область не втратила електроенергію, - директор департаменту ЖКГ Луганської ОДА Сурай 11:02
Екстрена посадка літака в Підмосков'ї
Майже кукурудзник: У РФ літак екстрено сів на полі кукурудзи через чайок, є постраждалі 10:39
Новий посол Франції де Понсен незабаром прибуде в Україну 10:28
Після тривалого падіння долар підскочив в обмінниках Києва 10:17
більше новин
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
Курс рубля в київських обмінниках підскочив 10:32
"Суддя-екзорцист" виганяла з підкинутих грошей "нечисту силу", але вони все одно продовжували з'являтися в переданих їй справах 11:49
Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ 14:17
Михайло Порошенко. Скріншот відео.
Син Порошенка чистою російською розповів, як любить "всім серцем" українську мову 13:32
більше новин
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві 14:28
В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ 23:35
Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ компанії Ахметова на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус 15:49
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
Почорніла вода на одеському пляжі. Фото: Думська
Фото дня: в Одесі почорніла вода на найбільшому пляжі 20:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok