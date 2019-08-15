В квартирі затриманого Гримчака провели обшук

У Києві правоохоронці провели обшук квартири заступника голови Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, який був затриманий за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів. Про це повідомив його адвокат Фелікс Кашарський, передає Радіо Свобода.

Так, за даними видання, дружина Гримчака Юлія стверджує, що вперше чує про хабар. Також вона запевняє, що ця справа - політичне замовлення.

За словами Юлії, другим затриманим є її брат.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України та Генпрокуратури затримали заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.

Також генпрокурор Юрій Луценко підтвердив у своєму Facebook затримання Гримчака та зазначив, що йому соромно за нього.