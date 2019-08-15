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15 серпня 2019, четвер, 08:28 29
Судова влада 2019-08-15T11:15:03+03:00
Українські Новини
Ситник майже подвоїв оклад за рахунок відрядних і надбавок

Ситник майже подвоїв оклад за рахунок відрядних і надбавок

Артем Ситник
Артем Ситник

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за липень становила 171 137 гривень, після вирахування податків він отримав 137 765 гривень.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Ситника становив 96 526 гривень, доплата за вислугу років - 28 958 гривень, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 9 652 гривні, доплата за ранг - 730 гривень, надбавка державному експерту з питань таємниць - 19 305 гривень, витрати - 15 767 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, користувачів соцмереж обурили заяви директора НАБУ Ситника. Вони вимагають від Ситника пройти перевірку на детекторі брехні, щоб з'ясувати обставини справи про його відпочинок в Рівненській області.

Також Артем Ситник не зберіг чеки за надані йому послуги під час відпочинку в Рівненській області.

Раніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.

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