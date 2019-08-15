Роботи витісняють людей: хто з українців може позбутися роботи через нові технології

Україна активно автоматизується, але не в усіх галузях.. В аграрній сфері виходять автоматизовані комбайни, дрони, для того, щоб підтримати галузь, але у сферах інтелектуальної праці часто панує безробіття, тому роботи замінюють людей на робочих і виробничих вакансіях.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила HR-експертка Тетяна Пашкіна.

"Виробництво вимушено автоматизуватися, у нас не вистачає людей, простоюють цеха, відповідно, треба ставити роботів. Важке машинобудування, легке машинобудування, швейне, все це є", - пояснила Пашкіна.

За її словами, найближчим майбутнім замінять людей в торгівлі і сільському господарстві, тому що не вистачає людей, і навіть ІТ-сфері, оскільки "золоті голови" не потрібні для виконання простих тестувань.

Так, головною причиною автоматизації процесів в Україні стає не розвиток технологій, а небажання людей йти працювати на заводи та інші "непрестижні професії".

"Будуть спроби автоматизувати всілякі рутинні речі, тому що туди не хочуть йти люди, відповідно, простоює ланцюжок у бізнес-процесі", - уточнила Пашкіна.

За словами експертки, коли на виробництво впроваджують продуктивнішу лінію автоматизації тому, що вона економічно вигідна, скорочується кількість людей, але при цьому з'являються нові вакансії наладчиків, які більш високооплачувані.

"І людей можуть або перевчити, або їм це нецікаво і так, вони поповнюють ринок праці безробітних, тому що для них немає роботи. Але можна "переїхати в сусіднє приміщення", тому що на виробництві у нас роботи багато і там вже роботодавці бігають за здобувачами. Важливо, щоб хтось сидів за швейною машинкою і працював біля преса", - підсумувала Пашкіна.

Як повідомляли Українські Новини, роботи з штучним інтелектом можуть замінити журналістів.

Тим часом на складах Amazon товар стали шукати роботи замість людей ще в 2014 році.