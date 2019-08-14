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14 серпня 2019, середа, 19:34 24
Політика 2019-08-15T00:00:03+03:00
Українські Новини
Не дорожче 1,2 мільйона: витрати на купівлю авто голові Офісу Президента обмежили

Не дорожче 1,2 мільйона: витрати на купівлю авто голові Офісу Президента обмежили

Кабінет Міністрів обмежив витрати на придбання легкового автомобіля керівником Офісу Президента, а також головою Державної судової адміністрації в 1,2 млн гривень.

Відповідну постанову Кабмін прийняв на засіданні в середу, передають Українські Новини.

У пояснювальній записці до документа сказано, що рішення прийнято у зв'язку зі створенням низки нових органів та з метою недопущення нераціонального використання бюджетних коштів.

Раніше сумою 1,2 млн гривень обмежувалися витрати на придбання автомобіля для голови Адміністрації Президента, для обслуговування голови Державної судової адміністрації - 900 тис. гривень.

Крім того, Кабмін обмежив суму 900 тис. гривень придбання легкових автомобілів для обслуговування посадових осіб Офісу Президента.

Сумою в 30 тис. гривень обмежене придбання меблів для службового кабінету керівника Офісу Президента, голів Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Державної судової адміністрації, Вищої ради правосуддя, Конституційного Суду, Верховного Суду, генерального прокурора, директора Національного антикоорупицонного бюро, уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Раніше такою сумою обмежувалося придбання меблів для службового кабінету членів Кабміну, голови Адміністрації Президента і секретаря Ради національної безпеки і оборони, для інших глав відомств гранична сума була - 15 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський у червні створив Офіс Президента і комісію з реорганізації Адміністрації Президента, а також призначив Андрій Богдана керівником Офісу Президента.

Тим часом члени Офісу Президента не планують публікувати декларації.

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