У ГПУ заявили, що розслідування проти Новинського вже відновили

Слідчий Генеральної прокуратури України закривав розслідування стосовно депутата "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, однак пізніше це рішення було скасовано. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила речник генерального прокурора Лариса Сарган.\r\n"Підкреслюю: виробництво не закрито, розслідування триває. Постановою прокурора від 12.08.2019 зазначене рішення скасоване як незаконне, зокрема, через те, що чинне кримінальне процесуальне законодавство не передбачає можливості прийняття слідчим та\/або прокурором процесуального рішення про закриття кримінального провадження щодо свідка. Таким чином, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", - йдеться в повідомленні Сарган.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сьогодні вранці була опублікована інформація, що Генеральна прокуратура України припинила кримінальне переслідування народного депутата, лідера партії "Опозиційний блок" Вадима Новинського в рамках так званої "церковної справи".