ГПУ прекратила уголовное преследование Новинского

Генеральная прокуратура Украины прекратила уголовное преследование народного депутата, лидера партии "Оппозиционный блок" Вадима Новинского в рамках так называемого "церковного дела".

Об этом сообщил адвокат Новинского Олег Татаров.

Дело закрыто соответствующим постановлением следователя ГПУ от 26 июля. Таким образом, прокуратура выполнила требования определения Печерского районного суда Киева от 25 июня т.г., которым ГПУ было предписано в течение месяца завершить досудебное расследование и совершить одно из предусмотренных ст. 283 КПК Украины процессуальных действий – либо закрыть дело, либо передать обвинительный акт в суд, уточнил юрист.

Татаров напомнил, что с момента возбуждения упомянутого дела ГПУ прошло уже более 5 лет, а с момента снятия с Новинского депутатской неприкосновенности по просьбе Юрия Луценко -2,5 года.

"Все это время Вадим Владиславович пребывал в статусе свидетеля. Официального подозрения ему никто не вручал, хотя по факту, исходя из процессуальных документов ГПУ, следствие рассматривало его в качестве подозреваемого в совершении некоего преступления. Это грубейшее нарушение основных гражданских прав и свобод, а также принципа презумпции невиновности. Такой подход свидетельствует о том, что само досудебное расследование являлось формальным и преследовало совсем иную цель – манипулирование общественным мнением в политических целях", - сказал Татаров.

Адвокат подчеркнул, что в ходе рассмотрения ходатайства к ГПУ суд вообще не нашел никаких фактов, подтверждающих причастность Новинского к совершению какого бы то ни было уголовного преступления.

Напомним, в ноябре 2016 года Верховная Рада вопреки решению Регламентного комитета дала согласие ГПУ на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности члена фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского. ГПУ подозревала депутата в том, что он якобы являлся пособником в реализации преступного плана экс-президента Виктора Януковича по смещению предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана) с поста главы Церкви. По версии следствия, Новинский якобы был причастен к незаконному лишению свободы секретаря предстоятеля Александра Драбинко, который был замешан в громком деле похищения монахинь. В ходе расследования данного дела Драбинко лично попросил обеспечить ему государственную охрану, боясь мести со стороны других фигурантов преступления, на которых он дал изобличающие показания.

Сам В. Новинский назвал вышеупомянутое обращение ГПУ, как и само дело, "примером преследования политических оппонентов власти". При этом политик не исключал, что у данного дела был экономический мотив, указывая на то, что параллельно ГПУ оказывала прессинг на компании, бенефициаром которых он является.

В то же время информационное агентство РБК-Украины провело собственное расследование, согласно которому Александр Драбинко выступал для ГПУ в качестве "идеального свидетеля" против Новинского, т.к. сам был замешан в громком деле о похищении настоятельницы и ее келейницы бизнесменом Сергеем Бутом.

Как сообщил РБК-Украины экс-зампрокурора Киева Максим Ленко, непосредственно расследовавший это дело, Драбинко фактически признал свое соучастие в преступлении. Ведь именно по его приглашению монахини прибыли на территорию Киево-Печерской Лавры, откуда впоследствии были похищены подопечными Бута. Последний впоследствии был арестован, а Драбинко избежал ареста благодаря обращению Блаженнейшего Владимира во властные кабинеты и лично к Януковичу.