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14 серпня 2019, середа, 16:40 9
Силові структури 2019-08-14T18:00:02+03:00
Українські Новини
У справі проти Калюжного існує політичний характер дій департаменту ГПУ Горбатюка, на що і вказав Інтерпол, -

У справі проти Калюжного існує політичний характер дій департаменту ГПУ Горбатюка, на що і вказав Інтерпол, - адвокат Богатир

Адвокат Володимир Богатир.
Адвокат Володимир Богатир.

Адвокат Володимир Богатир, який представляв в Інтерполі інтереси колишнього нардепа Віталія Калюжного, чиє ім'я фігурувало в так званій справі "чорної бухгалтерії" Партії Регіонів, вважає, що у справі проти його клієнта існує політичний характер дій департаменту Генпрокуратури Сергія Горбатюка.

Про це він повідомив у коментарі Українським Новинам.

"На цей раз ми домоглися в Ліоні відмови в міжнародному розшуку Віталія Калюжного, у зв'язку з грубими порушеннями використання каналів Інтерполу і маніпуляції матеріалами кримінальної справи щодо «чорної бухгалтерії» Партії Регіонів в політичних цілях", - сказав він.

За його словами, суть висунутих звинувачень у справі так званої «чорної бухгалтерії» ПР зводилася в отриманні Калюжним коштів від рідного брата і надання неправомірної вигоди різним чиновникам.

"Звинувачуючи Віталія Калюжного в передачі грошей високопоставленим особам, прокуратура нікому з передбачуваних «одержувачів» не висунула жодних підозр...На своїй сесії 26 липня, Комісія з контролю за матеріалами справ Інтерполу встановила, що кримінальна справа стосовно Калюжного носить виражений політичний характер і відмовила у його розшуку, про що повідомила Національні бюро країн-учасниць із зазначенням, що це політичний характер переслідування", - повідомив юрист.

Він додав, що Інтерпол також вказав на зловживання у використанні механізмів міжнародного співробітництва Інтерполу з боку Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ.

Адвокат зазначив, що, на думку Комісії, характер звинувачень істотно спотворений сильними політичними мотивами і самі вони були пред'явлені в контексті політичної боротьби.

Також було відзначено, що ГПУ була заздалегідь попереджена про можливі порушення правил і Конституції Інтерполу при використанні системи Інтерполу для пошуку Калюжного.

"Таким чином, ми бачимо, що існує прямий умисел в діях «політичного» департаменту ГПУ. Зазначу, що «політичний департамент» Сергія Горбатюка вже майже 2 роки не допускає до вступу та ознайомлення з матеріалами справи і перешкоджає адвокатській діяльності адвокатів Калюжного, не надаючи матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують обвинувачення", - підкреслив юрист.

Як повідомляли Українські Новини, Інтерпол відмовив у розшуку Калюжного, назвавши справа "чорної бухгалтерії" Партії Регіонів політичною маніпуляцією.

 

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