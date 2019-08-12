Інтерпол відмовив у розшуку Калюжного, назвавши справу "чорної бухгалтерії" Партії Регіонів політичною маніпуляцією, - ЗМІ

Інтерпол відмовив в розшуку колишнього нардепа Віталія Калюжного, чиє ім'я фігурувало в так званій "чорній бухгалтерії" Партії Регіонів, назвавши цю справу політичною маніпуляцією, повідомляє портал strana.ua.

Ще восени 2017 року Генеральна прокуратура України направила поштою підозри екс-народному депутату Віталію Калюжному і його брату. Суть підозр прокуратури в справі "чорної бухгалтерії" Партії Регіонів зводилася в наданні та отриманні неправомірної вигоди в складі нібито злочинної організації. Але 26 липня 2019 року, Комісія з контролю за матеріалами справ Інтерполу встановила, що кримінальна справа стосовно Калюжного носить явно виражений політичний характер, відмовила в його розшуку і повідомила Національні бюро країн-учасниць про політичний характер переслідування. Про це йдеться в листі Інтерполу, яке є в розпорядженні редакції.

На думку Комісії Інтерполу характер звинувачень на адресу колишнього нардепа "істотно спотворений сильними політичними мотивами і був пред'явлений в контексті політичної боротьби і переслідування".

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура також відмовилася вручити підозра екс-нардепу Віталію Калюжному через відсутність доказів. Крім того, керівника групи детективів НАБУ, який збирав докази по справі "чорної бухгалтерії", Солом'янський районний суд відсторонив від справи через його упереджене ставлення.

Рішення Інтерполу прокоментував репортерам адвокат Калюжного Олег Бабич.

"Правда в тому, що прокуратура, знаючи заздалегідь про безперспективність справи "чорної бухгалтерії" Партії Регіонів, провела десятки обшуків, сотні допитів і більше тисячі експертиз. Проте, вони не змогли довести жодного епізоду з тексту підозр, зважаючи на відсутність як складу, так і факту злочину, і непричетність підозрюваного до його скоєння. Два роки тому вони постаралися переключити увагу медіа та суспільства з реальної корупції у владі, офшорів, мародерства, для чого намагалися використовувати міжнародну організацію, з метою розправитися з політичними опонентами. Таким чином, Інтерпол дав свою оцінку і вже вдруге відмовив прокуратурі, назвавши кримінальні справи очевидним політичним переслідуванням", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, ще в травні 2016 року депутат Верховної Ради Сергій Лещенко оприлюднив фотокопії деяких паперів, згодом названих "чорною бухгалтерією" ПР, які, на його думку, свідчили про витрати Партії Регіонів. За його словами, в тому числі кураторами фінансової діяльності ПР в 2012 році був екс-депутат Ради Віталій Калюжний.