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14 серпня 2019, середа, 15:45 38
Силові структури 2019-08-14T19:15:02+03:00
Українські Новини
Голомша ще не знає, чи повернеться в ГПУ на роботу

Голомша ще не знає, чи повернеться в ГПУ на роботу

Микола Голомша. Фото: 112 Україна
Микола Голомша. Фото: 112 Україна

Відновлений судом на посаді заступника генерального прокурора Микола Голомша вважає рішення про його відновлення справедливим і ще не знає, чи повернеться в Генпрокуратуру.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Я вважаю, що рішення справедливе. Це результат копіткої роботи", - сказав він.

Також він зазначив, що потрапив під люстрацію виключно з політичних мотивів.

Він пояснив, що у 2006 році розслідував справу проти колишнього Президента Петра Порошенка щодо корупції і вважає, що саме це лягло в основу його псевдолюстрації.

Він додав, що 15 серпня не піде до Генпрокуратури у зв'язку з рішенням суду, оскільки знаходиться у від'їзді.

"Я взяв тиждень на роздуми. Я ще думаю, що робити далі", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, Окружний адміністративний суд Києва відновив на посаді першого заступника генерального прокурора Миколу Голомшу, звільненого в порядку виконання закону україни "Про очищення влади" (люстрації).

В жовтні 2014 року Голомша був звільнений з посади заступника генерального прокурора в порядку люстрації.

Тоді Голомша заявив, що не бачить себе в політиці.

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