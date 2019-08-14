Голомша ще не знає, чи повернеться в ГПУ на роботу

Відновлений судом на посаді заступника генерального прокурора Микола Голомша вважає рішення про його відновлення справедливим і ще не знає, чи повернеться в Генпрокуратуру.\r\nПро це він сказав Українським Новинам.\r\n"Я вважаю, що рішення справедливе. Це результат копіткої роботи", - сказав він.\r\nТакож він зазначив, що потрапив під люстрацію виключно з політичних мотивів.\r\nВін пояснив, що у 2006 році розслідував справу проти колишнього Президента Петра Порошенка щодо корупції і вважає, що саме це лягло в основу його псевдолюстрації.\r\nВін додав, що 15 серпня не піде до Генпрокуратури у зв'язку з рішенням суду, оскільки знаходиться у від'їзді.\r\n"Я взяв тиждень на роздуми. Я ще думаю, що робити далі", - підсумував він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Окружний адміністративний суд Києва відновив на посаді першого заступника генерального прокурора Миколу Голомшу, звільненого в порядку виконання закону україни "Про очищення влади" (люстрації).\r\nВ жовтні 2014 року Голомша був звільнений з посади заступника генерального прокурора в порядку люстрації.\r\nТоді Голомша заявив, що не бачить себе в політиці.