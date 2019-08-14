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14 серпня 2019, середа, 13:51 16
Силові структури 2019-08-14T15:23:13+03:00
Українські Новини
Прокуратора відкрила справу за незаконний видобуток бурштину в Житомирській області

Прокуратора відкрила справу за незаконний видобуток бурштину в Житомирській області

Прокуратора відкрила кримінальне провадження за фактом можливої причетності правоохоронців до незаконного видобутку бурштину в Житомирській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Житомирської області, передають Українські Новини.

Так, 12 серпня, під час робочої поїздки Президента Володимира Зеленського в Житомирську область, в Олевську відбулася нарада з питань незаконного видобутку бурштину.

На нараді Зеленський озвучив інформацію про причетність посадових осіб державних і правоохоронних органів Житомирської області до покриття схем незаконного видобутку бурштину на території Олевського, Овруцького і Коростенського районів, а також можливого отримання ними від кримінальних авторитетів неправомірної вигоди за безперешкодне здійснення незаконної діяльності.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 12 серпня Зеленський виступав за звільнення начальників управлінь Служби безпеки України у Рівненській, Волинській і Житомирській областях та начальника Головного управління Національної поліції у Житомирській області В'ячеслава Печененко через неефективну боротьбу з незаконним видобутком бурштину.

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