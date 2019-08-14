На залізничному вокзалі в Миколаєві згорів локомотив потягу "Херсон - Київ"

Локомотив потягу "Херсон - Київ" згорів на залізничному вокзалі у Миколаєві 13 серпня.\r\nПро це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, передають Українські Новини.\r\nПовідомляється, що загорівся локомотив пасажирського поїзда №766.\r\nПожежу було ліквідовано на площі 25 кв. м.\r\nДля гасіння вогню використовувався генератор піни середньої кратності і два водяні столу на охолодження.\r\nВнаслідок інциденту ніхто не постраждав.\r\nПоїзд вирушив за маршрутом за допомогою запасного локомотива з затримкою 1 годину 28 хвилин.\r\nПожежа в локомотиві поїзда в Миколаєві. Фото: Держнс\r\nПожежа в локомотиві поїзда в Миколаєві. Фото: ДСНС \r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Днипром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонів.\r\nРаніше в Миколаївській області на ходу загорівся потяг.\r\nТакож знову в Рівненській області на ходу загорівся потяг, пасажирів терміново евакуювали. Пожежу ліквідували протягом декількох годин.\r\nКрім того, загорівся вантажний потяг на ходу в Рівненській області.