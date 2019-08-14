На залізничному вокзалі в Миколаєві згорів локомотив потягу "Херсон - Київ"

Пожежа в локомотиві поїзда в Миколаєві. Фото: ДСНС

Пожежа в локомотиві поїзда в Миколаєві. Фото: ДСНС

Локомотив потягу "Херсон - Київ" згорів на залізничному вокзалі у Миколаєві 13 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, передають Українські Новини.

Повідомляється, що загорівся локомотив пасажирського поїзда №766.

Пожежу було ліквідовано на площі 25 кв. м.

Для гасіння вогню використовувався генератор піни середньої кратності і два водяні столу на охолодження.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поїзд вирушив за маршрутом за допомогою запасного локомотива з затримкою 1 годину 28 хвилин.

Пожежа в локомотиві поїзда в Миколаєві. Фото: Держнс

Пожежа в локомотиві поїзда в Миколаєві. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, під Днипром загорілася електричка, люди на ходу вистрибували з вагонів.

Раніше в Миколаївській області на ходу загорівся потяг.

Також знову в Рівненській області на ходу загорівся потяг, пасажирів терміново евакуювали. Пожежу ліквідували протягом декількох годин.

Крім того, загорівся вантажний потяг на ходу в Рівненській області.