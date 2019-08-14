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14 серпня 2019, середа, 10:39 17
Суспільство 2019-08-14T10:58:38+03:00
Українські Новини
Українська автокефальна православна церква припинила існування

Українська автокефальна православна церква припинила існування

Церкви. Фото: church.net.ua
Церкви. Фото: church.net.ua

Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) припинила існування.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в парламентській газеті "Голос України", передають Українські Новини.

"29 липня 2019 року в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань внесено запис про припинення релігійної організації "Патріархія Української автокефальної православної церкви" шляхом реорганізації, а саме: шляхом приєднання до релігійної організації "Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)", - сказано в ньому.

Строк заявлення вимог кредиторами - до 3 жовтня поточного року.

У зв'язку з ліквідацією УАПЦ всі довіреності, видані на її ім'я до 29 липня, відкликані.

Як повідомляли Українськi Новини, Почесний патріарх Православної церкви України Філарет закликає Міністерство юстиції не скасовувати реєстрацію Української православної церкви (Київського патріархату). Тим часом Епіфаній передбачив втрату томосу в разі відновлення Київського патріархату.

Таким чином, всі ієрархи УПЦ КП, УАПЦ і кілька ієрархів УПЦ МП утворили ПЦУ, що мало спричинити ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ.

6 січня в Стамбулі Епіфаній отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія томос про автокефалію ПЦУ, причому саме створення об'єднаної церкви, очолюваної митрополитом, було одним з головних умов надання томосу.

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