Президент взагалі не "по дівчатах": "Квартал 95" спародіював Зеленського та Богдана

13 серпня в Одесі відбувся перший концерт "Кварталу 95" без Володимира Зеленського, проте з коміком Юрієм Великим. Останній грає на сцені чинного президента.

Концерт відбувся на Морському вокзалі в Одесі, в ефірі його покажуть на День Незалежності, пише "Радіо Свобода".

Під час концерту жартували в тому числі і над Володимиром Зеленським, і над головою Офісу президента Андрієм Богданом. Зокрема, артисти "Кварталу" обіграли як останній постійно підказує главі держави. "Дісталося" і попередньому президенту Петру Порошенку, і Юлії Тимошенко, і міському голові Києва Володимиру Кличкові.

"Я би злітав на Балі, кажуть там гарно", – говорить Євген Кошовий у ролі Кличка. "Хлопці, які Мальдиви, які Балі. Ви ж багаті люди, можете собі і Одесу дозволити", – жартує у відповідь Юрій Великий в образі президента Зеленського. З цього розпочався великий концерт "95-го кварталу" в Одесі.

"Нинішній президент взагалі не "по дівчатах". Він зараз в основному "по митниках", поліція, таке інше", – жартують у шоу згодом.

«Нинішній президент не по дівчатах взагалі...» – студія «Квартал 95» жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 13, 2019

"Я коли хвилююсь, то починаю жартувати. Ні, не як в "Кварталі". Там я спочатку жартував, потім хвилювався", – ще один "скетч" присвячений знайомству президента Зеленського із канцлером Німеччини Анґелою Меркель.

Пародія на Ангелу Меркель та Володимира Зеленського у виступі студії "Квартал 95" pic.twitter.com/i6QZiPAI44 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 13, 2019

Актор Юрій Великий перед концертом наголошував, що це дуже почесно і дуже велика відповідальність – грати Зеленського, втім це буде не його єдина діяльність на сцені кварталу. "Колективу цікаво запросити до себе непоганого актора, щоб підсилити в першу чергу колектив", – заявив він журналістам.

Раніше студія "Квартал 95" повідомила, що знайшла коміка, який гратиме президента Володимира Зеленського. Ним став Юрій Великий, який раніше був учасником дуету "Брати Шумахери". У своїх шоу він неодноразово пародіював як п’ятого президента Петра Порошенка, так і його попередника Віктора Януковича, а також інших українських політиків.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський з сім'єю і Богданом відвідав "Лігу сміху" в Одесі.

Раніше Володимир Зеленський пообіцяв, що не буде "виходити з "Кварталу" п'ять років, як хто-то з якоїсь фабрики".