Відео дня: в Росії палала "Свята Русь"

Відкрите горіння на трьохпалубному теплоході "Свята Русь" в Нижьогородській області ліквідовано на площі 60 квадратних метрів.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Зазначається, що трьохпалубний теплохід "Свята Русь", який не експлуатувався, загорівся в затоні Сибірській в Нижегородській області на 50 квадратних метрах, згодом площа пожежі зросла в дев'ять разів.

Приволжська транспортна прокуратура повідомила, що з'ясовує причину пожежі на теплоході "Святая Русь", а також завдані пожежею збитки.

Представники Росморречфлота повідомили, що загрози екології та судноплавству немає, відомості про потерпілих відсутні - судно стоїть у відстої без екіпажу.

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Як повідомляли Українські Новини, раніше в Керченській протоці теплохід з тисячами тонн вугілля сів на мілину.

21 січня в районі Керченської протоки стався вибух і пожежа на 2 суднах. Повідомлялося про 10 загиблих.

При цьому судна біля Керченської протоки могли загорітися через порушення техніки безпеки.

Пожежу на палаючому танкері в Чорному морі загасили через півтора місяця.