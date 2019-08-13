Відео дня: в Росії палала "Свята Русь"

Відкрите горіння на трьохпалубному теплоході "Свята Русь" в Нижьогородській області ліквідовано на площі 60 квадратних метрів.\r\nПро це повідомляє "РИА Новости".\r\nЗазначається, що трьохпалубний теплохід "Свята Русь", який не експлуатувався, загорівся в затоні Сибірській в Нижегородській області на 50 квадратних метрах, згодом площа пожежі зросла в дев'ять разів.\r\nПриволжська транспортна прокуратура повідомила, що з'ясовує причину пожежі на теплоході "Святая Русь", а також завдані пожежею збитки.\r\nПредставники Росморречфлота повідомили, що загрози екології та судноплавству немає, відомості про потерпілих відсутні - судно стоїть у відстої без екіпажу.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=bjSXzkcyvUs" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше в Керченській протоці теплохід з тисячами тонн вугілля сів на мілину.\r\n21 січня в районі Керченської протоки стався вибух і пожежа на 2 суднах. Повідомлялося про 10 загиблих.\r\nПри цьому судна біля Керченської протоки могли загорітися через порушення техніки безпеки.\r\nПожежу на палаючому танкері в Чорному морі загасили через півтора місяця.