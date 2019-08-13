У Бельгії велика панда народила близнят

В одному з бельгійських зоопарків "Пайр Дайза" велика панда народила двох дитинчат, що є дуже рідкісним явищем. Про це повідомляє ВВС.

Так, повідомляється, що панду взяли в оренду на 15 років у Китаю. Всі дитинчата панд, які народилися у період оренди, також є власністю Китаю.

Наголошується, що великі панди здатні до зачаття тільки раз на рік. Триває ця фаза менше двох днів, тому панди погано розмножуються в неволі. Хао Хао штучно запліднили в квітні.

Зараз двійнята і їх мати Хао Хао будуть під наглядом працівників зоопарку кілька тижнів.

Старший новонароджений самець важить 160 г, а самка - 150 г.

За інформацією Всесвітнього фонду дикої природи, в світі в природі залишилося менше двох тисяч панд.

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї в природному заповіднику Веньчуань-Улун в провінції Сичуань зафіксували панду-альбіноса.

Тим часом дитинча панди в Японії змусять працювати понаднормово через велику кількість відвідувачів зоопарку.

Також в Японії вперше за 30 років у зоопарку показали дитинча гігантської панди.