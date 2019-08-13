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13 серпня 2019, вівторок, 18:00 21
Події 2019-08-13T19:45:03+03:00
Українські Новини
У Дніпрі компанія чоловіків обстріляла автомобіль

У Дніпрі компанія чоловіків обстріляла автомобіль

Обстріл автомобіля в Дніпрі. Фото: Нацполіція
Обстріл автомобіля в Дніпрі. Фото: Нацполіція

Співробітники Національної поліції встановили і затримали 5 людей за підозрою в обстрілі автомобіля в Дніпрі.

Про це повідомили у прес-служба управління Національної поліції в Дніпропетровській області, передають Українські Новини.

"11 серпня близько 23:00 на вул. Баженова в Дніпрі чоловіки на автомобілі BMW Х5 почали стріляти по чужій машині, після чого поїхали з місця події. У результаті автомобіль отримав пошкодження, люди не постраждали. Під час огляду місця події поліцейські виявили пістолет для стрільби гумовими кулями і стріляні гільзи. Зброю вилучено та направлено на експертизу", - сказано в повідомленні.

За скоєння злочину встановлено та опитано 5 місцевих жителів віком від 20 до 31 року.

Їх затримано.

Також 2 чоловікам вручено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, на Закарпатті обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки Нацполіції.

Раніше невідомі підрізали і обстріляли з вогнестрілів таксі з людьми у Кривому Розі.

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