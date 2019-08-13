Російські спецслужби намагаються вербувати українських військових в соцмережах під виглядом жінок, - СБУ

Служба безпеки України заявляє, що представники російських спецслужб намагаються вербувати українських військовослужбовців у соціальних мережах під виглядом жінок, які бажають знайомств.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Військова контррозвідка Служби безпеки України фіксує численні спроби вербування представниками російських спецслужб і підконтрольних їм так званих "МГБ Д/ЛНР" українських військовослужбовців шляхом встановлення особистих контактів у соціальних мережах під виглядом осіб жіночої статі", - сказано в ньому.

Співробітники спецслужби, зокрема, викрили вербувальний підхід ФСБ РФ до керівника підрозділу Збройних Сил України, який проходить службу в районі проведення Операції Об'єднаних сил (ООС).

Встановлено, що через одну із соцмереж підконтрольна російським спецслужбам особа встановила і підтримувала контакти з українським військовослужбовцем.

Жінка під час розвитку нібито їхніх особистих відносин дізналася про його службу в Збройних Силах, після чого намагалася отримати від офіцера інформацію військового і громадсько-політичного характеру.

Під час листування вона запропонувала українському військовому здійснювати збір інформації в інтересах ФСБ за грошову винагороду.

Жінка зазначила, що в разі надання представникам іноземної сторони важливих даних військовому буде забезпечено виїзд до РФ із можливістю отримання житла.

Після отримання пропозиції український військовослужбовець звернувся до співробітників СБУ і надав докладні показання про обставини свого вербування.

Служба безпеки України звертається до українських користувачів соцмереж із проханням бути пильними і в разі отримання вербувальних пропозицій від іноземних спецслужб настійно рекомендує звертатися до органів СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України затримала пенсіонера - голову громадської організації за підозрою у передачі розвідданих співробітникові Генерального консульства Росії у Львові.

Тим часом, російські спецслужби через соцмережі вербували в Україні антиагітаторів для втручання у вибори.