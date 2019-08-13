Одностатева пара пінгвінів "усиновили" кинуте яйце

Двоє самців пінгвінів у Берлінському зоопарку доглядають за яйцем з липня, сподіваючись стати батьками. Про це розповіли в газеті Berliner Zeitung

"Геї-пінгвіни Скипер і Пінг дуже хочуть мати своє пташеня - і навіть "намагалися висиджуваиь рибу і каміння",- розповів представник зоопарку Максиміліан Ягер.

За його словами, двоє королівських пінгвінів "усиновили" яйце, яке кинула єдина самка цього виду в зоопарку. Самці ведуть себе як "зразкові батьки, по черзі гріють яйце", поклавши його на ноги під складки шкіри на животі. Зараз вони роблять все можливе, щоб захистити майбутнє пташеня від заздрісних суперників, оточивши його максимальною турботою.

"Нам просто треба було покласти яйце на лапи одному з хлопців, і той вже знав, що потрібно робити",- розповів один із наглядачів зоопарку Норбер Замель.

Єдина самка з групи шести королівських пінгвінів останнім часом не виявляла великого інтересу до своїх яєць, і в зоопарку не було пташенят з 2002 року.

Однак, наглядачі зоопарку вважають, що зітхати з полегшенням ще рано, так як невідомо, чи яйце запліднено. В інших зоопарках гомосексуальні пінгвіни вже мали племінні сукцесії(послідовна закономірна зміна одного біологічного співтовариства), відзначають доглядачі зоопарку. Для Берліна таке явище було б новим.

Якщо пінгвінам пощастить, то у вересні Берлінський зоопарк привітає з днем народження пташеня, якого висиділи одностатеві батьки.

Десятирічна пара пінгвінів переїхала в Берлін з гамбурзького зоопарку Хагенбек в квітні, і з тих пір нерозлучна. Геї-пінгвіни - не вважаються новим явищем, і часто зустрічаються в дикій природі.

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