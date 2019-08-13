FlixBus і Gunsel будуть здійснювати спільні перевезення з Києва до Польщі та Чехії

Компанії FlixBus (Німеччина) і Gunsel домовилися про здійснення спільних пасажирських перевезень з Києва у Варшаву, Вроцлав і Прагу з 19 серпня.

Про це в ході прес-конференції повідомив генеральний директор FlixBus в Польщі та Україні Міхал Леман, передають Українські Новини.

Також, за його словами, компанії мають намір залучити такі міста, як Львів і Житомир в якості транспортних хабів.

В автобусах Gunsel, які будуть здійснювати рейси, з'являться "зелені зони" для пасажирів FlixBus - по 15 місць у кожному автобусі.

Умови перевезення багажу будуть відповідати стандартним умовам FlixBus.

При цьому всі пасажири Gunsel будуть мати доступ до всіх сервісів FlixBus.

В майбутньому автобуси Gunsel повністю перейдуть на стандарти FlixBus, в тому числі в маркуванні.

Gunsel була заснована в 1997 році.

Спочатку компанія займалася тільки пасажирськими перевезеннями, однак зараз вона також здійснює експрес-доставки поштових відправлень по Україні.

В 2018 році Gunsel перевезла більше 25 тис. пасажирів на міжнародних перевезеннях.

Як повідомляли Українські Новини, у 2017 році компанія FlixBus оголосила про відкриття рейсів з ЄС в чотири українських міста.

Автобуси з Києва, Львова, Рівного та Житомира почали їздити до Польщі (Краків, Катовіце) і Чехії (Острава, Прага, Брно).

Тим часом онлайн-сервіс BlaBlaCar хоче запустити автобусні перевезення в Україні.