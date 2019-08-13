Сотні протестувальників в Мехіко вийшли на мітинг через зґвалтування поліцейськими двох дівчат-підлітків

Сотні страйкарів у Мехіко (Мексика) вийшли на акцію протесту через можливе зґвалтування співробітниками поліції двох дівчат-підлітків. Про це повідомили в BBC News.

Близько 300 протестуючих, в основному жінки, вийшли на вулиці Мехіко в понеділок, вимагаючи справедливості для двох дівчаток-підлітків, які імовірно були згвалтовані поліцією.

Страйкарі мали при собі рожевий гліттер і аерозольну фарбу, і просунувшись до будівлі генеральної прокуратури, розбили двері і залишили голову свині зовні.

Обурені можливою неправомірною поведінкою з боку поліції, протестувальники вигукували на адресу поліцейських такі вирази: "справедливість" та "вони нас не захищають, вони ґвалтують нас".

Під час протестів міністр безпеки Хесус Орта Мартінес був облитий рожевим глітером, коли спробував переконати жінок, що обидва випадки будуть розслідувані належним чином.

У першому випадку мова йде про 17-річній дівчинці, яка розповіла, що 3 серпня поліцейські зґвалтували її у своїй патрульній машині в районі Аскапоцалько на півночі столиці.

Другий випадок стосується 16-річної дівчинки, яка сказала, що поліцейський зґвалтував її в музеї в центрі міста кілька днів тому. У четвер співробітник поліції, причетний до другого справі був заарештований. Досі не було зроблено ніяких арештів по відношенню до першого.

Перша обрана жінка-мер Мехіко Клаудія Шейнбаум назвала цей протест "провокацією".

"Вони хотіли, щоб уряд відповіло насильством. Але ми не збираємося цього робити", - сказала вона журналістам.

Насильство щодо жінок широко поширено в Мексиці. За даними ООН, в країні щодня вбивають дев'ять жінок. У Мексиці жінки практично не мають захисту, так як влада вкрай неохоче займається розслідуванням, згідно статистики, 95% злочинів не реєструються в поліції взагалі. ООН також назвала Мексику однією з 25 найнебезпечніших країн для жінок.

Як повідомляли Українські Новини, раніше російський художник-акціоніст Макс Отто розвісив у метро Санкт-Петербурга коси з жіночого волосся замість поручнів, пояснивши це акцією проти домашнього насильства та закликом до прийняття відповідних законів у Росії.