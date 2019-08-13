Сотні протестувальників в Мехіко вийшли на мітинг через зґвалтування поліцейськими двох дівчат-підлітків

Сотні страйкарів у Мехіко (Мексика) вийшли на акцію протесту через можливе зґвалтування співробітниками поліції двох дівчат-підлітків. Про це повідомили в BBC News.\r\nБлизько 300 протестуючих, в основному жінки, вийшли на вулиці Мехіко в понеділок, вимагаючи справедливості для двох дівчаток-підлітків, які імовірно були згвалтовані поліцією.\r\nСтрайкарі мали при собі рожевий гліттер і аерозольну фарбу, і просунувшись до будівлі генеральної прокуратури, розбили двері і залишили голову свині зовні.\r\nОбурені можливою неправомірною поведінкою з боку поліції, протестувальники вигукували на адресу поліцейських такі вирази: "справедливість" та "вони нас не захищають, вони ґвалтують нас".\r\nПід час протестів міністр безпеки Хесус Орта Мартінес був облитий рожевим глітером, коли спробував переконати жінок, що обидва випадки будуть розслідувані належним чином.\r\nУ першому випадку мова йде про 17-річній дівчинці, яка розповіла, що 3 серпня поліцейські зґвалтували її у своїй патрульній машині в районі Аскапоцалько на півночі столиці.\r\nДругий випадок стосується 16-річної дівчинки, яка сказала, що поліцейський зґвалтував її в музеї в центрі міста кілька днів тому. У четвер співробітник поліції, причетний до другого справі був заарештований. Досі не було зроблено ніяких арештів по відношенню до першого.\r\nПерша обрана жінка-мер Мехіко Клаудія Шейнбаум назвала цей протест "провокацією".\r\n"Вони хотіли, щоб уряд відповіло насильством. Але ми не збираємося цього робити", - сказала вона журналістам.\r\nНасильство щодо жінок широко поширено в Мексиці. За даними ООН, в країні щодня вбивають дев'ять жінок. У Мексиці жінки практично не мають захисту, так як влада вкрай неохоче займається розслідуванням, згідно статистики, 95% злочинів не реєструються в поліції взагалі. ООН також назвала Мексику однією з 25 найнебезпечніших країн для жінок.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше російський художник-акціоніст Макс Отто розвісив у метро Санкт-Петербурга коси з жіночого волосся замість поручнів, пояснивши це акцією проти домашнього насильства та закликом до прийняття відповідних законів у Росії.