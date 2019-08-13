Центральні станції метро закриють ввечері через футбол на НСК "Олімпійський"

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" має намір обмежити роботу станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійському" 13 серпня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби метрополітену, передають Українські Новини.

"13 серпня у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Брюгге" (Бельгія) можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену", - йдеться в ньому.

Наголошується, що можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після його закінчення.

Згідно з повідомленням, механізм застосовується з міркувань безпеки.

КП приносить вибачення за можливі тимчасові незручності.

Як повідомляли Українські Новини, 10 серпня Київський метрополітен мав намір обмежити роботу станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".