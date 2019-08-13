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13 серпня 2019, вівторок, 11:53 13
Транспорт 2019-08-13T13:30:03+03:00
Українські Новини
Центральні станції метро закриють ввечері через футбол на НСК "Олімпійський"

Центральні станції метро закриють ввечері через футбол на НСК "Олімпійський"

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" має намір обмежити роботу станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійському" 13 серпня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби метрополітену, передають Українські Новини.

"13 серпня у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Брюгге" (Бельгія) можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену", - йдеться в ньому.

Наголошується, що можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" після його закінчення.

Згідно з повідомленням, механізм застосовується з міркувань безпеки.

КП приносить вибачення за можливі тимчасові незручності.

Як повідомляли Українські Новини, 10 серпня Київський метрополітен мав намір обмежити роботу станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".

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