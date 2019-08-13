Захист вкладів: ФГВФО ініціює підвищення гарантованої суми відшкодування в більш ніж 10 раз

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ініціює поетапне підвищення гарантованої суми відшкодування вкладів з 200 тис. гривень до 100 тис. євро в еквіваленті до 2027 року.\r\nПро це повідомила директор-розпорядник фонду Світлана Рекрут в радіоефірі "Голосу столиці", передають Українські Новини.\r\n"ФГВФО працює над тим, щоб вже до кінця цього року розмір гарантованої суми відшкодування було збільшено. Зараз готується законопроект з відповідними змінами до Закону України" Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - сказала вона.\r\nПри цьому Рекрут додала, що в цілому документом передбачається до 2027 року поетапне збільшення гарантованої суми відшкодування в 100 тис. євро в гривневому еквіваленті.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у квітні 2018 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявив, що допускає підвищення гарантованої суми відшкодування вкладів з 200 до 600-800 тис. гривень в 2019 році.\r\nТакож ФГВФО виступає за прискорення продажу активів збанкрутілих банків.