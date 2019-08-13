підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
13 серпня 2019, вівторок, 11:14 10
Економіка 2019-08-13T13:00:04+03:00
Українські Новини
Захист вкладів: ФГВФО ініціює підвищення гарантованої суми відшкодування в більш ніж 10 раз

Захист вкладів: ФГВФО ініціює підвищення гарантованої суми відшкодування в більш ніж 10 раз

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ініціює поетапне підвищення гарантованої суми відшкодування вкладів з 200 тис. гривень до 100 тис. євро в еквіваленті до 2027 року.

Про це повідомила директор-розпорядник фонду Світлана Рекрут в радіоефірі "Голосу столиці", передають Українські Новини.

"ФГВФО працює над тим, щоб вже до кінця цього року розмір гарантованої суми відшкодування було збільшено. Зараз готується законопроект з відповідними змінами до Закону України" Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - сказала вона.

При цьому Рекрут додала, що в цілому документом передбачається до 2027 року поетапне збільшення гарантованої суми відшкодування в 100 тис. євро в гривневому еквіваленті.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2018 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявив, що допускає підвищення гарантованої суми відшкодування вкладів з 200 до 600-800 тис. гривень в 2019 році.

Також ФГВФО виступає за прискорення продажу активів збанкрутілих банків.

Більше новин про: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ФГВФО

Архів
Новини
FlixBus і Gunsel будуть здійснювати спільні перевезення з Києва до Польщі та Чехії 13:51
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
Фінансування за результатами виборів Ради розподілили: гроші з держбюджету отримають 11 партій 13:41
Львівський губернатор Мальський залишився без заступників 13:34
Михайло Порошенко. Скріншот відео.
Син Порошенка чистою російською розповів, як любить "всім серцем" українську мову 13:32
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ 16:39
"Мова і віра" розколюють Україну: Москаль запропонував стратити автора гасла Порошенка 13:06
Філатов вважає претензії щодо продажу УМХ політично мотивованими 16:40
Скріншот: youtube/euronews
У передмісті Афін не можуть загасити масштабну пожежу в лісі - евакуювали табір 13:00
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба 13:15
ЦВК зареєструвала перших 25 депутатів Ради: список 17:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok