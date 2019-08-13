Фільм "Додому" представить Україну на "Оскарі-2020"

Український оскарівський комітет завершив прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на висунення фільму на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України. Про це повідомляє прес-служба Українського оскарівського комітету на своїй сторінці в Facebook.

У цьому році в національному відборі участь братиме фільм "Додому".

Режисер фільму Наріман Алієв.

Фільм розповідає про військові дії на сході України. Втративши старшого сина на війні, Мустафа вирішує поховати його на батьківщині в Криму.

Разом з молодшим сином вони відправляються в подорож, яка залишить глибокий слід у їхніх відносинах.

Фільм "Додому". Фото: Український Оскарівський Комітет

Повідомляється, що засідання комітету та прес-конференція відбудуться 23 серпня.



Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році висуванцем на премію "Оскар" став фільм "Донбас" Сергія Лозниці.



Тим часом "Донбас" Лозниці отримав Гран-прі Міжнародного кінофестивалю в Іспанії.



Також були названі лауреати Оскара-2019: кращим фільмом стала "Зелена книга".