Маленькі порції і підміна алкоголю: як ресторани обдурюють клієнтів і що робити

Незважаючи на посилення вимог до ресторанів, українські заклади громадського харчування вдаються до хитрощів і намагаються якомога більше заробити на клієнтах. Наприклад, замінюють інгредієнти, які зменшують порції і продають дешевий алкоголь замість елітного. Але все це дрібниці порівняно з ризиком втратити всі гроші на рахунку після розрахунку карткою з офіціантом. Найбільш поширені шахрайські схеми українських ресторанів зібрало видання "Сьогодні".\r\nКиянка Ніка Швиденко часто відвідує різні заклади. Згадує, що в ресторанах її не раз намагалися обдурити. Наприклад, одного разу в рахунок без попередження вписали лід і музику.\r\n"Колись я побачила у себе в рахунку лід і музичний супровід. Для мене це було дико", – згадує дівчина.\r\nЕксперти кажуть, що найбільш поширений обман у ресторанах – маленькі порції. При цьому фахівці радять звертати увагу на зовнішній вигляд страви, її вагу і смак. Якщо щось не влаштовує, ви маєте повне право відмовитися від замовлення і не платити.\r\nЯкщо розмір порції на вигляд не відповідає зазначеній у меню вазі, вимагайте зважити страву при вас. А якщо замовили пляшку алкоголю, просіть, щоб відкривали її у вас на очах.\r\n"Дуже часто присутня підміна одного виду алкоголю дешевшим", – констатує голова ГО "Укрпотребконтроль" Максим Гончар.\r\nЯкщо у страві виявився інгредієнт, який не вказаний в описі, за таку порцію ви теж маєте право не платити. Так само, як і якщо знайшли на тарілці щось абсолютно неапетитне. Втім, таким правом іноді зловживають і самі клієнти.\r\n"Були ситуації з волоссям, поідкинутим у страву. Це класика жанру", – зазначає керуюча рестораном Олена Верамійчик.\r\nВтім, найбільші збитки наносять нетверезі гості.\r\n"Перевертають гості столи, розбивають посуд з бару, жбурляють у стіни. Брали два крісла і з цими кріслами бігли в метро", – згадує Олена.\r\nАле навіть в таких випадках ресторатори не можуть вимагати від клієнтів грошей за зіпсоване майно, кажуть експерти. Як пояснює Гончар, компенсація збитків можлива тільки після виклику поліції та відповідного рішення суду.\r\nА ось обікрасти відвідувача можуть, якщо він оплачує рахунок картою. Таку схему найчастіше практикують з клієнтами напідпитку. Тому якщо ви добре випили, краще розраховуватися готівкою.\r\n"Приносять POS‑термінал, людина проводить карткою, вводить pin‑код, але виявляється, що термінал не працює. Після цього шахраї роблять копію картки", – розповідає кіберпсихолог Наталія Бугайова.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Держпродспоживслужба вирішила призупинити роботу піцерій іl Molino, мережа заперечує наявність припису. \r\nТакож у Києві біля супермаркету аферисти під виглядом "акції" виманили у пенсіонерки всі її заощадження.\r\nРаніше венеціанський ресторан оштрафували на 20 тис. євро за обман туристів на сотні і тисячі євро.