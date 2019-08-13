Маленькі порції і підміна алкоголю: як ресторани обдурюють клієнтів і що робити

Незважаючи на посилення вимог до ресторанів, українські заклади громадського харчування вдаються до хитрощів і намагаються якомога більше заробити на клієнтах. Наприклад, замінюють інгредієнти, які зменшують порції і продають дешевий алкоголь замість елітного. Але все це дрібниці порівняно з ризиком втратити всі гроші на рахунку після розрахунку карткою з офіціантом. Найбільш поширені шахрайські схеми українських ресторанів зібрало видання "Сьогодні".

Киянка Ніка Швиденко часто відвідує різні заклади. Згадує, що в ресторанах її не раз намагалися обдурити. Наприклад, одного разу в рахунок без попередження вписали лід і музику.

"Колись я побачила у себе в рахунку лід і музичний супровід. Для мене це було дико", – згадує дівчина.

Експерти кажуть, що найбільш поширений обман у ресторанах – маленькі порції. При цьому фахівці радять звертати увагу на зовнішній вигляд страви, її вагу і смак. Якщо щось не влаштовує, ви маєте повне право відмовитися від замовлення і не платити.

Якщо розмір порції на вигляд не відповідає зазначеній у меню вазі, вимагайте зважити страву при вас. А якщо замовили пляшку алкоголю, просіть, щоб відкривали її у вас на очах.

"Дуже часто присутня підміна одного виду алкоголю дешевшим", – констатує голова ГО "Укрпотребконтроль" Максим Гончар.

Якщо у страві виявився інгредієнт, який не вказаний в описі, за таку порцію ви теж маєте право не платити. Так само, як і якщо знайшли на тарілці щось абсолютно неапетитне. Втім, таким правом іноді зловживають і самі клієнти.

"Були ситуації з волоссям, поідкинутим у страву. Це класика жанру", – зазначає керуюча рестораном Олена Верамійчик.

Втім, найбільші збитки наносять нетверезі гості.

"Перевертають гості столи, розбивають посуд з бару, жбурляють у стіни. Брали два крісла і з цими кріслами бігли в метро", – згадує Олена.

Але навіть в таких випадках ресторатори не можуть вимагати від клієнтів грошей за зіпсоване майно, кажуть експерти. Як пояснює Гончар, компенсація збитків можлива тільки після виклику поліції та відповідного рішення суду.

А ось обікрасти відвідувача можуть, якщо він оплачує рахунок картою. Таку схему найчастіше практикують з клієнтами напідпитку. Тому якщо ви добре випили, краще розраховуватися готівкою.

"Приносять POS‑термінал, людина проводить карткою, вводить pin‑код, але виявляється, що термінал не працює. Після цього шахраї роблять копію картки", – розповідає кіберпсихолог Наталія Бугайова.

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