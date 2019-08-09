Госпродпотребслужба решила приостановить работу пиццерий іl Molino, сеть отрицает наличие предписания

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей обнаружила нарушения в сети пиццерий компании "Терасса" (сеть іl Molino) в Киеве, в связи с чем приняла решение о временой приостановке деятельности сети.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, передают Українськi Новини.

"В ходе плановой проверки сети заведений общественного питания іl Molino были выявлены многочисленные нарушения, а именно: мощности не поддерживается в чистоте и в рабочем состоянии, пищевые продукты не защищены от любого загрязнения на всех стадиях производства, переработки и/или оборота, нарушаются температурные режимы во время размораживания пищевых продуктов", - сказано в сообщении.

Кроме того, по результатам лабораторных исследований отобранных образцов пищевых продуктов установлено несоответствия готовых пищевых продуктов по микробиологическим показателям.

"На основании п. 3 ч. 4 ст. 11, руководствуясь ч. 1 ст. 67 Закона Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучие животных" от 18 мая 2017 главным государственным инспектором Киева было принято решение о временном прекращении деятельности по производству и обороту пищевых продуктов", - подчеркивается в сообщении.

Также были составлены предписания об устранении нарушений требований законодательства и составлены протоколы за нарушение значений параметров безопасности объектов санитарных мер, установленных законодательством о пищевых продуктах.

Однако в іl Molino с выводами инспекторов не согласны.

"Считаем необходимым объяснить нашим гостям, что да, у нас происходили плановые проверки Главным управлением Госпродпотребслужбы, но похоже, что эти проверки были направлены на то, чтобы не дать честному бизнесу работать, а не для выявления нарушений", - отмечается в сообщении сети на странице в социальной сети Facebook.

В іl Molino утверждают, что предписания о приостановке деятельности не было, поскольку для этого нет оснований.

Сообщается, что проверки не выявили значительных нарушений, однако в сотрудников сети есть замечания к работе инспекторов.

"Инспекторы не соблюдали требования проверки, чем нарушили закон. Они отказались брать арбитражные пробы, то есть идентичные образцы продукции, взятые в тех же условиях, чтобы предоставить их независимой лаборатории. В это же время в присутствии инспекторов мы привлекли независимую лабораторию для забора аналогичных проб, чтобы проверить объективность результатов Госпродпотребслужбы. Результаты анализов независимой лаборатории не обнаружили нарушений по микробиологическим показателям, представляющих угрозу для жизни или здоровья человека", - подчеркивается в сообщении.

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