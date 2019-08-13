Філатова не можна вважати підозрюваним у справі УМХ, - адвокат

Екс-заступник глави Адміністрації Президента України Олексій Філатов не може вважатися підозрюваним у справі про продаж Українського Медіа Холдингу (УМХ), так як ніде не фігурує стаття, по якій його підозрюють.

Про це заявив адвокат Ігор Черезов, коментуючи візит Філатова в Генпрокуратуру в понеділок.

Він також висловив сумнів, що документ, який прокурор Костянтин Кулик опублікував в березні нинішнього року, можна вважати "повідомленням про підозру".

"Є певна процедура в книжці під назвою "Кримінально-процесуальний кодекс", де чітко прописано, як оголошується підозра. Якщо вони відправляли йому підозру поштою, має бути повідомлення, що листоноша Пєчкін до нього дійшов, що він це отримував. Інакше це не юридична дія. Таким чином Кулик може будь-кому з нас сказати, що він оголошує нам підозру", - пояснив адвокат.

Він також зазначив, що публікація в інтернеті подібних документів незаконна.

"Є таке поняття як таємниця досудового слідства. І якщо ця "підозра" опублікована в інтернеті, то у Кулика можуть виникнути проблеми через розголошення цієї таємниці", - сказав Ігор Черезов.

Як повідомлялося, Філатов заявив, що не вважає себе підозрюваним у справі про продаж УМХ.

"Жодне повідомлення про підозру мені не вручали, що підтверджено заявами офіційних осіб Генеральної прокуратури і відповідними документами", - сказав екс-заступник голови АП.

Він також підкреслив, що угода по УМХ була укладена за нормами англійського права, за участю ряду міжнародних юридичних фірм та фінансових радників. Крім того, вона пройшла комплаенс-перевірку в міжнародних банках.

У 2013 році UMH Group, основним співвласником якої виступав Борис Ложкін, була подана холдингу Ветеко Сергія Курченка. Однією з юридичних компаній, які супроводжували угоду, було адвокатське об'єднання "Василь Кісіль і партнери", де на той момент працював Олексій Філатов. Всього цю угоду обслуговували понад 30 юристів з декількох українських і зарубіжних компаній.

За оцінкою видання Forbes Україна, продаж UMH Group увійшов у ТОП-10 найбільших M&A-угод першого півріччя 2013 року.

Після обрання Петра Порошенка в травні 2014 року Президентом України його Адміністрацію очолив Борис Ложкін. На посаді заступника голови АП Олексій Філатов курирував розробку і впровадження судової реформи.

Перша спроба юридичного переслідування Філатова сталася напередодні першого туру президентських виборів в березні 2019 року: прокурор Кулик заявив про те, що екс-заступник голови АП отримав повідомлення про підозру. Але в Генпрокуратурі відхрестилися від заяв Кулика, а генпрокурор Юрій Луценко сказав, що Філатов не є підозрюваним.

"У справі УМХ я так і не зміг домогтися від прокурора Кулика пояснень, в яких діях є ознаки кримінальних порушень", - заявив Юрій Луценко.

Після цього Кулика вивели з групи, яка займалася справою Курченка, а Генеральна інспекція ГПУ зайнялася перевіркою інциденту з "повідомленням про підозру".