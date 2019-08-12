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12 серпня 2019, понеділок, 16:39 424
Політика 2019-08-12T17:00:01+03:00
Українські Новини
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ

Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ

Колишній заступник глави Адміністрації Президента України Олексій Філатов не має статусу підозрюваного у справі про продаж Українського Медіа Холдингу (УМХ).

Таку заяву зробив сам Філатов в понеділок перед візитом до Генеральної прокуратури.

"Жодне повідомлення про підозру мені не вручалось, що підтверджено заявами офіційних осіб Генеральної прокуратури та відповідними документами", - сказав екс-заступник глави АП.

Філатов також висловився щодо документа за підписом прокурора Костянтина Кулика, який був опублікований в березні нинішнього року і нібито було "повідомлення про підозру". На його думку, в документі відсутні відомості про вчинення ним будь-яких кримінально караних діянь.

"По суті, мова йде про незаконне втручання прокурора в адвокатську діяльність, а саме надання правової допомоги акціонерам групи компаній "УМХ" при укладанні угоди з її продажу", - сказав Філатов.

Він підкреслив, що дана угода була укладена за нормами англійського права, з участю низки міжнародних юридичних фірм та фінансових радників.

"Операція пройшла комплаєнс-перевірку у міжнародних банках, через які вона виконувалася. Законність угоди ніколи ніким не оскаржувалась", - заявив Філатов.

Як повідомлялося, у 2013 році UMH Group, основним співвласником якого виступав Борис Ложкін, був поданий холдингу ВЕТЕК Сергія Курченко. Однією з юридичних компаній, супроводжуючих операцію, було адвокатське об'єднання "Василь Кісіль і партнери", де на той момент працював Олексій Філатов. Всього цю угоду обслуговували понад 30 юристів з декількох українських і зарубіжних компаній.

За оцінкою видання Forbes Україна, продаж UMH Group увійшла в ТОП-10 найбільших M&A-угод першого півріччя 2013 року.

Після обрання Петра Порошенка у травні 2014 року Президентом України його Адміністрацію очолив Борис Ложкін. На посаді заступника голови АП Олексій Філатов курирував розробку і впровадження судової реформи.

Перша спроба юридичного переслідування Філатова сталася напередодні першого туру президентських виборів в березні 2019 року: прокурор Кулик заявив про те, що екс-заступник глави АП отримав повідомлення про підозру. Але в Генпрокуратурі відхрестилися від заяв Кулика, а генпрокурор Юрій Луценко сказав, що Філатов не є підозрюваним.

"У справі УМХ я так і не зміг добитися від прокурора Кулика пояснень, в яких діях є ознаки кримінальних порушень", - заявив Юрій Луценко.

Після цього Кулика вивели з групи, яка займалася справою Курченка, а Генеральна інспекція ГПУ зайнялася перевіркою інциденту з "повідомленням про підозру".

При цьому сам прокурор Кулик офіційно звинувачувався в незаконному збагаченні. Було встановлено, що сім'я Кулика володіє статком, який значно перевищує офіційно задекларовані доходи.
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