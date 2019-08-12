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12 серпня 2019, понеділок, 20:00 31
Судова влада 2019-08-12T21:00:01+03:00
Українські Новини
Шевченківський райсуд Києва визнав Пушкаря винним у корупції

Шевченківський райсуд Києва визнав Пушкаря винним у корупції

Керівник секретаріату Вищої ради правосуддя Сергій Пушкар, якого Національне агентство по запобіганню корупції звинуватив у корупції та незаконному використанні інформації з метою перемоги в конкурсі, був визнаний винним рішенням Шевченківського районного суду столиці.

Відповідне рішення суд прийняв сьогодні, 12 серпня, передають Українські Новини.

Зокрема, постановою суду Пушкар був визнаний винним у незаконному використанні їм інформації і підтасовуванні результатів конкурсу на посаду голови ДСА.

Нагадаємо, протокол про корупцію відносно Пушкаря НАЗК склало ще 2 липня. За цим протоколом, чиновнику інкримінують правопорушення, передбачене ст. 172-8 Кодексу про адміністративні правопорушення. Мова йде про незаконне використання інформації, що стала відома Пушкарю під час виконання ним службових повноважень. Інформація про це була оприлюднена на сайті НАЗК 10 липня 2019 року.

В протоколі йдеться про те, що Сергій Пушкар незаконно використовував інформаційні матеріали, в яких були відповіді на завдання для перевірки кваліфікаційного вимоги для проходження конкурсу на посаду голови ДСА.

Протокол був направлений до суду.

Санкція статті 172-8 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає штраф у розмірі від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також не виключено, що суд встановить додаткові обмеження, що стосуються державної служби.

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