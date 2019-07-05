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05 июля 2019, пятница, 14:10 181
Судебная власть 2019-07-05T14:10:01+03:00
Українські Новини
НАПК составила протокол о коррупции руководителя секретариата ВСП Пушкаря

НАПК составила протокол о коррупции руководителя секретариата ВСП Пушкаря

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 2 июля составило административный протокол о коррупции в отношении руководителя секретариата Высшего совета правосудия Сергея Пушкаря.

Об этом говорится в копии протокола, текстом которой располагают Українські Новини.

Согласно ему, Пушкарю вменяют правонарушение, предусмотренное ст. 172-8 Кодекса об административных правонарушениях - незаконное использование информации, которая стала известна лицу в связи с выполнением служебных или иных определенных законом полномочий.

В частности, Пушкарь использовал информацию с ограниченным доступом, претендуя на должность главы Государственной судебной администрации во время проведения соответствующего конкурса.

Таким образом, Пушкарь совершил незаконное использование в своих интересах информации с ограниченным доступом, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных полномочий как руководителю секретариата ВСП.

Так, Пушкарь использовал информационные материалы, в которых были ответы для проверки квалификационного требования «Владение иностранным языком» кандидатов на занятие должностей госслужбы категории «А», хотя не имел право это делать согласно закону.

Это позволило ему получить наивысшую оценку по результатам проверки решения заданий по владению иностранным языком.

В НАПК отмечают, что Сергей Пушкарь имел право подать пояснения или замечания к протоколу, а также изложить мотивы отказа его подписывать, однако он не признал совершение правонарушения и возразил против него. Он также отметил в протоколе, что документ составлен незаконно и обвинил НАПК в произволе.

По информации из НАПК протокол будет направлен в суд в ближайшее время. Если вина Пушкаря будет доказана, то ему грозит штраф.

Как сообщали Українські Новини, обыски НАБУ в помещении Государственной судебной администрации Украины ее председатель Зиновий Холоднюк считает политически мотивированным давлением на него и местью за отказ покинуть пост в добровольном порядке.

 

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