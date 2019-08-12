ДБР проводить обшуки на митницях на Волині

Державне бюро розслідувань у ці хвилини проводить 7 санкціонованих обшуків у приміщеннях митниці, на митних постах та відділах митного оформлення на Волині. Встановлюють причетність митників до схеми з продажу податкових кредитів, яку кришували співробітники ГУ ДФС у Волинській області. Про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко у своєму пості в Facebook.

"Під час розслідування встановили причетність до протиправної схеми співробітників митниць, - пише вона. – Роль митників зводилася до того, що вони навмисне занижували митну вартість транспортних засобів, що імпортуються за підробленими документами. У документах вказували недостовірні дані про відправника та одержувача, а також маніпулювали інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості".

Нагадаємо, на початку липня 2019 року повідомлялося, що слідчі Центрального апарату ДБР розкрили протиправну схему, в якій безпосередньо брали участь співробітники ДФС. Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами і отримували за такі "послуги" свій відсоток. Згодом, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи при сприянні волинських податківців завдали збитків державі на 190 мільйонів гривень.

Варченко також розповіла про те, яке покарання очікує учасників корупційної схеми.

За її словами, зареєстровано кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); ч. 1 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів); ч. 4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа); ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків); ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення, яке призвело до тяжких наслідків).

Як повідомляли Українські Новини, заступника начальника відділу Волинської митниці підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень журналістці.