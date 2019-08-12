Допомагати Зеленському реформувати судову систему буде адвокат, який двічі змінював свідчення у справі про хабар судді (документ)

До складу Комісії з правової реформи при Президентові України увійшов юрист,який раніше був фігурантом кримінальної справи про задокументовані СБУ хабарі одному з харківських суддів. Будучи адвокатом, цей юрист нібито сам виступив ініціатором хабара, дізнавшись про арешт судді, написав "явку з повинною". А коли судді вдалося вибудувати "залізну" лінію захисту і постало питання про закриття справи, заявив що "обмовив" суддю під тиском СБУ, а на знятому СБУ відео давав судді не хабар, а сувенірні гроші.

Такі факти викладені в тексті Постанови про закриття кримінальної справи, а також у власноруч написаній суддею заяві, копію якої мають в своєму розпорядженні Українські Новини. В числі учасників робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади і здійснення правосуддя затвердженої Указом Президента Комісії значиться доцент Національного юридичного університету їм Ярослава Мудрого, член ВККС, кандидат юридичних наук Дроздов Олександр Михайлович. При перевірці біографії, член консультативних рад при Верховному та Конституційному судах, співавтор діючих Правил адвокатської етики виявляється фігурантом кримінальної справи п'ятирічної давності, в якій описані дії, далекі від етичних понять.

18 жовтня 2012 року прокуратура Харківської області закрила кримінальну справу №49-3046 щодо судді одного з райсудів Харкова Ольги Донець. СБУ ще в 2010 році встановило відеоспостереження за кабінетом підозрюваного в отриманні хабарів судді. На відео було зафіксовано три епізоди отримання грошей від адвокатів, причому, одного з фігурантів було затримано разом з суддею відразу ж після передачі їй конверта.

Зафіксованим на відео СБУ виявився і відвідував кабінет співзасновник адвокатської компанії "АСАД" Олександр Дроздов. Згідно з матеріалами кримінальної справи, в його компанію звернулися двоє громадян, які виявили бажання прямо напередодні посилення в Харкові правил боротьби з незаконною забудовою узаконити через суд свої будівництва. Були виписані юридичні документи на ведення справ декількома фахівцями "Асад". Однак, як пояснив слідству сам Дроздов, генеральний директор компанії вирішив з ним проконсультуватися і передав для ознайомлення всі документи. Далі, як випливає з матеріалів справи, Дроздов, не ставлячи до відома своїх партнерів і не маючи будь-яких процесуальних прав, вирішив самостійно "по-швидкому" вирішити питання за допомогою своєї знайомої судді Донець.

У кримінальній справі зазначено, що 22 жовтня 2010 року Донець нібито сам запропонував судді 1500 доларів за вирішення питання, які тут же їй і передав. А суддя незаконно зареєструвала справи, подані з порушенням норм реєстрації від неуповноваженої особи, і організувала розпис цих справ в суді на її розгляд. Як пояснював Дроздов слідству, він дав судді свої власні гроші, розраховуючи потім їх отримати від авторів звернення.

Як стверджується в матеріалах справи 8 листопада 2010 року суддя провела засідання по двох справах, отриманих від Дроздова і прийняла по них позитивне рішення. Однак не встигла їх опублікувати, оскільки вже на наступний день була затримана співробітниками СБУ. Уже в грудні, перебуваючи під слідством, суддя переписала ці справи як залишені без розгляду. Клієнти, які не отримали задоволення, в грудні відмовилися від послуг компанії. А гроші Дроздову не повернулися.

У лютому 2011 року Дроздов в присутності свого адвоката власноруч пише заяву про вчинення правопорушення. У заяві, доданій до справи, він визнає, що на вимогу судді передає їй 1500 доларів за прийняття у виробництво двох справ.

"Прошу звільнити мене від кримінальної відповідальності за вчинення зазначених дій, як особа, яка добровільно повідомила про те, що сталося", - пише Дроздов.

Слідство велося два роки. У підсумку, суддя знайшла ефективний варіант захисту. Вона заявила, що всі зафіксовані на відео хабарі - це всього лише передача їй сувенірних грошей, над якими вона здійснювала певні маніпуляції. Знайдені СБУ в її кабінеті справжні гроші - це борг, який їй повернула сестра. А спійманий з справжніми грошима адвокат теж просто повертав їй борг. Всі свідки тут же погодилися з її словамі.

В тому числі Дроздов, як випливає з матеріалів справи, тут же заявив, що його попередні свідчення були вибиті СБУ під тиском. Ніяких хабарів він не давав. А на відео зафіксовано, як він вкладає в справи сувенірні гроші. Справа була тут же закрита слідчим Прокуратури Харківської області з формулюванням "не доведена участь в злочині", так і не потрапивши до суду.

Як повідомляли Українські Новини, на президентському сайті було опубліковано Указ №584/2019 "Питання Комісії з питань правової реформи", яким затверджується Положення про Комісію та склад Комісії, підписані керівником Офісу Президента Андрієм Богданом.

У той же час, як вдалося з'ясувати Українським Новинам, до складу Комісії виявилися включені двоє юристів, призначення яких екс-президентом Порошенко членами Вищої ради правосуддя зараз розслідує ГБР. І укази про призначення яких членами ВСП зі скандалом відмінив сам же Зеленський, вступивши на посаду президента.