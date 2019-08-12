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12 серпня 2019, понеділок, 15:22 20
Економіка 2019-08-12T17:00:02+03:00
Українські Новини
У 2019 дефіцит картоплі Україні не загрожує, - асоціація

У 2019 дефіцит картоплі Україні не загрожує, - асоціація

Українська асоціація виробників картоплі (УАПК) вважає, що зниження врожаю картоплі в 2019 році не призведе до його дефіциту для населення.

Про це Українським Новинам повідомила виконавчий директор УАПК Оксана Руженкова.

"Із прогнозом, що урожай буде вдвічі меншим, я не зовсім згодна, буде, швидше за все, на третину менше порівняно з 2018 роком... У професійному господарстві України, коли вдалий рік, в середньому збирається 40-45 тонн/га, тому страшний дефіцит і голод Україні не загрожує ", - сказала вона.

Також Руженкова зазначила, що в 2018 році врожайність була рекордною в переважній більшості господарств - 53-56 тонн / га, тому, на її думку, навіть при ймовірному зниженні врожайності на третину в поточному році вона буде вищою від середньоєвропейської врожайності в 32-33 тонни / га.

При цьому вона підкреслила, що погодні умови в низці областей не сприяли високим показникам врожайності.

Так, Чернігівська область постраждала від посухи, в зв'язку з чим під кущами зав'язалося мало картоплі.

У свою чергу, південь і захід країни зазнали сильних дощів, в деяких областях випав град, тому картопля не набирає необхідної ваги, а якість деяких зразків є нижчою від середньої.

Зі слів Руженкової, зниження врожаю картоплі в професійних господарствах призведе до підвищення цін на нього, оскільки в супермаркетах і на оптових ринках картоплі від господарств не вистачатиме і власники присадибних ділянок зможуть самі регулювати рівень цін.

При цьому рекордного підвищення цін Руженкова очікує на початку березня - наприкінці травня 2020 року.

Зазначається, що 95% картоплі вирощується на присадибних ділянках та в домогосподарствах населення.

Також Руженкова заявила, що на сьогодні неможливо підрахувати валовий урожай картоплі, тому що через непроведення перепису населення не можна порахувати, наскільки скоротилися присадибні ділянки населення.

Як повідомляли Українськi Новини, експерти дали поради, як витрачати менше грошей на продукти.

Тим часом у 2019 році українцям слід очікувати подорожчання таких продуктів як м'ясо, картопля, чорний хліб.

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