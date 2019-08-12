У 2019 дефіцит картоплі Україні не загрожує, - асоціація

Українська асоціація виробників картоплі (УАПК) вважає, що зниження врожаю картоплі в 2019 році не призведе до його дефіциту для населення.

Про це Українським Новинам повідомила виконавчий директор УАПК Оксана Руженкова.

"Із прогнозом, що урожай буде вдвічі меншим, я не зовсім згодна, буде, швидше за все, на третину менше порівняно з 2018 роком... У професійному господарстві України, коли вдалий рік, в середньому збирається 40-45 тонн/га, тому страшний дефіцит і голод Україні не загрожує ", - сказала вона.

Також Руженкова зазначила, що в 2018 році врожайність була рекордною в переважній більшості господарств - 53-56 тонн / га, тому, на її думку, навіть при ймовірному зниженні врожайності на третину в поточному році вона буде вищою від середньоєвропейської врожайності в 32-33 тонни / га.

При цьому вона підкреслила, що погодні умови в низці областей не сприяли високим показникам врожайності.

Так, Чернігівська область постраждала від посухи, в зв'язку з чим під кущами зав'язалося мало картоплі.

У свою чергу, південь і захід країни зазнали сильних дощів, в деяких областях випав град, тому картопля не набирає необхідної ваги, а якість деяких зразків є нижчою від середньої.

Зі слів Руженкової, зниження врожаю картоплі в професійних господарствах призведе до підвищення цін на нього, оскільки в супермаркетах і на оптових ринках картоплі від господарств не вистачатиме і власники присадибних ділянок зможуть самі регулювати рівень цін.

При цьому рекордного підвищення цін Руженкова очікує на початку березня - наприкінці травня 2020 року.

Зазначається, що 95% картоплі вирощується на присадибних ділянках та в домогосподарствах населення.

Також Руженкова заявила, що на сьогодні неможливо підрахувати валовий урожай картоплі, тому що через непроведення перепису населення не можна порахувати, наскільки скоротилися присадибні ділянки населення.

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Тим часом у 2019 році українцям слід очікувати подорожчання таких продуктів як м'ясо, картопля, чорний хліб.